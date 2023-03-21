Karacasu Memnune İnci MYO’da devir teslim töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Aziz Bostan, gerçekleşen törenle müdürlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş’ten devraldı.

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, her bitişin bir başlangıç olduğunu ifade ederek idari görevlerin akademisyenler için süreli görevler olduğunu, asli vazifenin ise akademik katkı sağlamak olduğunu belirtti. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, "Karacasu şehrini turizm beldesi yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Kuruluşundan itibaren görev yaptığım Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne atanmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Hem kültürel hem de sosyal birliktelik ve planlamalar ile birlikte Karacasu beldesinin kültürel ve tarihi değerlerini yükseltmek için çalışacağız" diye konuştu.

Plaket ve hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona eren devir teslim törenine, yüksekokul akademisyenleri ve personeli katıldı.