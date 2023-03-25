AK Parti Aydın’da temayül yoklaması başladı
AK PARTİ AYDIN'DA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLAN 50 KİŞİ İÇERİSİNDEN MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ BELİRLENEBİLMESİ İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI BAŞLADI.
AK Parti Aydın’da milletvekili aday adayı olan kişiler içerisinden milletvekili adaylarının belirlenebilmesi için temayül yoklaması başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da seçim heyecanı sürüyor. AK Parti Aydın’da milletvekili aday adaylığı için 50 kişi başvurdu. Milletvekili aday adaylığı sürecinin tamamlanmasının ardından, aday adayları için yapılmasına karar verilen temayül yoklaması başladı. Aday adaylığı başvurusu yapan 4 mevcut milletvekili ve 1 MKYK üyesinin yer almadığı temayül yoklamasında partililer 45 aday adayı için oy kullanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın da katılımıyla gerçekleştirilen temayül yoklamasının sonuçları kamuoyuna açıklanmayacak.
Aday adayları kapıda partilileri karşılarken, kurulan stantlarda da çeşitli promosyonlar dağıtılarak milletvekili adaylığı için destek istiyorlar. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen temayül yoklaması saat 16.00’da sona erecek.