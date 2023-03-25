AK Parti Aydın’da temayül yoklaması başladı

AK Parti Aydın’da milletvekili aday adayı olan kişiler içerisinden milletvekili adaylarının belirlenebilmesi için temayül yoklaması başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da seçim heyecanı sürüyor. AK Parti Aydın’da milletvekili aday adaylığı için 50 kişi başvurdu. Milletvekili aday adaylığı sürecinin tamamlanmasının ardından, aday adayları için yapılmasına karar verilen temayül yoklaması başladı. Aday adaylığı başvurusu yapan 4 mevcut milletvekili ve 1 MKYK üyesinin yer almadığı temayül yoklamasında partililer 45 aday adayı için oy kullanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın da katılımıyla gerçekleştirilen temayül yoklamasının sonuçları kamuoyuna açıklanmayacak.

Aday adayları kapıda partilileri karşılarken, kurulan stantlarda da çeşitli promosyonlar dağıtılarak milletvekili adaylığı için destek istiyorlar. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen temayül yoklaması saat 16.00’da sona erecek.