ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin huzur ve sükûnet içerisinde, demokratik olgunlukta gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, “Milletimiz sandığa giderek, mahallesini, ilçesini, şehrini yönetecek kişileri belirledi. Şehirlerin gelişip kalkınmasında yerel yöneticilerin rolü çok büyük. Bugünden itibaren önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu sürenin hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için çok iyi değerlendirilmesi şart. Enflasyon, cari açık ve mesleki eğitim başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.



"Ankara için çalışma vakti"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları’nı da tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Baran, “Ankara Büyükşehir ve ilçelerimizde seçilen Belediye Başkanlarımızı yürekten kutluyor, Ankara’da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara’nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Ankara’nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.