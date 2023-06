SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliği çerçevesinde lise öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı kıyafet defilesi büyük beğeni topladı.

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Çevre Haftası Kutlama Töreni ve etkinlikleri yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, gösteriler ile devam etti. Birçok kurumun stant kurarak ‘geri dönüşüm’ ve ‘sıfır atık’ konusuna dikkat çektiği etkinlikte Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı kıyafetleri sergilediği defile büyük beğeni topladı.

Defile hakkında konuşan öğrenciler, “Atık malzemeleri kullanarak kıyafet yaptık. Böylece aslında her şeyin geri dönüşebileceğini göstermek isteyerek, sıfır atık konusuna dikkat çektik” ifadelerini kullandılar.

Vali Dağlı: “Çok ağır bir yağış yaşadık"

İl olarak çevre konusunda çok duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Hep birlikte Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz. Son 2 gündür yaşadıklarımızı görünce hep birlikte bir kez daha idrak ettik ki çevreyi mutlaka her çalışmamızda birinci argüman olarak önümüze koymamız gerekiyor. Çok ağır bir yağış yaşadık. Bazı ilçelerimize 250 kilogramı geçen yağış düşmüştür. Bu gerçekten neredeyse 1 yılda düşecek olan yağışın 1 günde düşmesi demektir. Ancak baktığımızda özellikle son yıllarda yapılan alt yapı çalışmaları ile zararın en azından minimize edilebildiğini hep birlikte müşahede ettik. Aksi takdirde birçok ilçemizde verdiğimiz can kayıplarını biliyoruz. Ancak Allah’a şükür bu alt yapılar sayesinde belirli bir düzeye eriştik. Mutlaka eksiklerimiz var. Bu eksiklerde inşallah tüm devlet kurumlarımız ile birlikte inşallah tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Bugün Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz. Dünya Çevre Günü sıfır atıktan başlamak suretiyle bildiğimiz gibi 5 yıldır Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanımefendi himayesinde sıfır atık çalışmaları gayet iyi bir seviyeye ulaştı. Özellikle çocuklarımızı kutluyorum. Burada kamu kurumlarımızla çok güzel bir birliktelik sergileyerek her çalışmamızda olduğu gibi çevre konusunda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Etkinliklerin 2 gün boyunca meydanda 3. gün de üniversitede devam edeceğini ifade eden Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, “Samsun ve komşu illerimize geçmiş olsun diliyoruz. Etkinlikleri aşırı yağmur nedeniyle bugüne erteledik. Dünya Çevre Haftası’nı ‘Temiz Dünyam Temiz Çevre’ temasıyla kutluyoruz. Sıfır atık bilinciyle geri dönüşümü öne çıkartacak faaliyetleri meydandaki stantlarımızda ve etkinliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. ‘Sıfır Atık’ temasıyla MEM, Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve TEMA gibi kurumların katkılarıyla kurumların yıl boyunca sıfır atıkla ilgili çalışmalar burada sergileniyor. Temel maksadımız; atığın yerinde azaltılması ve çevre bilincinin çocuklarda oluşturulmasıdır. Buradaki stantlarda da göreceğiniz gibi aslında hiçbir şey atık değildir ve geri dönüştürülebilir” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise “Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘Çevre Haftası Şenliği’ Valiliğimizin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ‘Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi’ çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin görünürlük kazanması, kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturması bakımından, eğitsel ve sosyal bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de il olarak çevre ve şehircilik konularına öncelik verdiklerini, sıfır karbon salımlı şehir olma konusunda büyük yol kat ettiklerini ifade etti.

Etkinlikler, kurumların çeşitli gösterileri ile devam ederken, vatandaşlara da çevrenin önemi konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve protokol üyeleri katıldı.