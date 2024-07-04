Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında 10 yeni tramvay aracı alım sözleşmesi imzalandı. İlk tramvayların 24 ay sonra teslim edileceği ihale kapsamında Samsun’da kullanılacak tramvaylar Türkiye’de yüzde 10 eğimde gidebilen, yüzde 70 yerlilik oranına sahip ilk hafif raylı sistem araçları olarak faaliyet gösterecek. İmza töreninde yüzde 70 yerlilikle Türkiye'de raylar üzerinde giden ilk araçlar olacak tramvayların 24 aydan önce teslim edilmesi için ise gerekli çaba gösterilecek.



“Yüzde 10 eğimle çıkan tramvay Türkiye'de başka yerde yok”

Samsun’a alınacak tramvayların özelliklerinin başka yerde daha önce kullanılmadığına dikkat çeken Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, “Bakanlığımız, büyükşehirlerin raylı sistem çözümlerine destek veriyor. 950 kilometreyi aşkın 12 ilimizde raylı sistem var. Bunun 470 kilometresinden fazlasını bakanlığımız gerçekleştirdi. Ama mali açılarına baktığımızda yüzde 75'inden fazlasına tekabül ediyor. Samsun'a daha önce bir raylı sistem iş birliğimiz gerçekleşmemişti. 10 yeni tramvay aracı alımı ile ilgili ilk adımın gerçekleşmesi başkanımızın takibi iledir. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın tensibi ve talimatıyla. Biz seçimden önce de iş birliği yaptık. Teknik iş birliğini başlatmıştık. Samsun'un ulaşımıyla ilgili hangi konular var, neler yapmalıyız, neler yapılmalıdır anlamında ilk örneği bu sadece. İnşallah ikinci örneği şehir hastanesine gidecek raylı sistem hattı olacaktır. Burada bizim projenin birkaç farkı var Samsun'da. Yüzde 10 eğimle çıkan tramvay Türkiye'de başka yerde yok. Dünyada çok azdır. Yüksek eğime çıkan, yüksek motor gücü gerektiren özel araçlar Samsun'unkiler. Dolayısıyla bu motor gücünde hem de aynı zamanda yüzde 70 yerlilikle ilk defa denenecek, ilk defa başarılacak” dedi.



“Tramvaylarda engelliler için özel çözümler, Wi-Fi erişimi, şarj cihazları gibi yolcunun konforunu artıracak muhtelif yenilikler olacak”

Tramvaylarla ilgili yeniliklerden de bahseden Dr. Yalçın Eyigün, “Daha önce ben 2008'lerden hatırlarım ki o zamanki yapım ihalelerimizde araç alırken yüzde 8 ile 10 civarında yerlilik şartını sağladığımızda seviniyorduk. Sonra 30'a çıkardık. Ankara metrolarında yüzde 51'e çıkardık. Daha sonra İstanbul metrolarında ve havalimanı metrolarımızda yüzde 60'ı gerçekleştirdik. Kayseri tramvayında da bunu yaptık. Şükür ki Samsun'da en yüksek yerlilik oranı olan yüzde 70’i gerçekleştireceğiz. Sözleşmemizin şartı bu. Yerli firmamızın da kazanması sevindirici ve yüzde 70 yerlilikle Türkiye'de raylar üzerinde giden ilk araçlar olacak, bu alacaklarımız. Araçlar çevreci. Elektrikle çalışan, yolcu konforunu düşünerek mevcut araçlardaki neleri geliştirebilirize bakıyor olacağız. Dünyadaki gelişmeler, bizim yaptıklarımız dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizle beraber bu araçların sadece yerlilik anlamında değil, iç konforu, yolcunun rahatı, iç rahatlığı, gençlerimizin bisikletle, scooterle binmelerini sağlayacak, engelliler için özel çözümler, Wi-Fi erişimi, şarj cihazları gibi yolcu bilgilenme ekranları gibi yolcunun konforunu artıracak muhtelif yenilikler olacak. 466 yolcu kapasitesi var bir aracımızda. Çift yönlü sürüş imkanı veriyor. 42 metre uzunluk olacak. 2 milyar liralık bir ihale. 2 milyar artı KDV bedelli bu iş. Bu araçlar mevcut filoya eklendiğinde bir kere kapasite artacak. Yolcu konforu artacak. Sıkışıklıklar özellikle pik saatlerde sabah ve akşam azalmış olacak. Tabii, raylı sistemi geliştirme hedefimiz Samsun'da yeni hatlar eklendikçe de araç ihtiyacı açısından dengeli bir büyüme olacak. İnşallah bu güzel adımlar devam eder. Başkanımızın bu enerjisi, bu heyecanı, bu vizyonu bence Samsun'a da çok şey katacak. Biz de elimizden geldiğince genel müdürlüğümüzün kapsamına giren işler itibariyle hep beraber olacağız. Allah muvaffak etsin” diye konuştu.



Başkan Doğan: “24 aydan önce tramvaylarımızı almayı arzu ediyoruz”

İlk teslimatları planlanan süreden daha önce alma arzusunda olduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Altyapı Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 10 tane yeni trenin Samsun'a alınması noktasındaki talimatlarıyla ihale yapılmış oldu. İhaleyi de yine yerli bir firma Bozankaya firması aldı. Allah nasip ederse 24 ayda ilk trenler gelecek ama süreçten daha önce yeni trenlerimizi alalım arzusundayız. Tabii, yerlilik oranının yüksek olması, yerli bir firmanın Samsun'un trenlerini yapacak olması bizim için ayrı bir mutluluk. Samsun'un ulaşımı için 10 tane yeni trenin yapılacak, alınacak olması, bunu Cumhurbaşkanımız tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca alınacak olması ayrı bir mutluluk. Hem Cumhurbaşkanımıza hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza hem genel müdürümüze çok kıymetli desteklerinden dolayı milletvekillerimize önceki dönem büyükşehir belediye başkanımıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Samsun için önemli bir fırsat olmuştur” şeklinde konuştu.



“Şehir Hastanesine ulaşımın raylı sistemle yapılması en büyük arzumuz”

İmza heyeti ile birlikte Samsun Şehir Hastanesi yolunu da inceleyeceklerini belirten Başkan Doğan, “Hep birlikte Şehir Hastanesi güzergahını da inceleyeceğiz. Orayla alakalı da raylı sistemin Şehir Hastanesine ulaşmasıyla alakalı da proje çalışmamız var. Yarın inşallah proje ihalesini yapıyoruz, proje yapımıyla alakalı. İnşallah oranın proje yapımıyla alakalı ihalesinden sonra da süreç içerisinde yatırım programını aldırarak hastaneye ulaşımında raylı sistemle yapılması en büyük arzumuz. Hem genel müdürümüze hem yüklenici şirketimizin çok kıymetli yetkililerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Hem Samsun'umuz için hem ülkemiz için hem ulaşımımız için Samsun halkı için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İhaleyi alan yüklenici firmanın yönetim kurulu üyesi Emrah Dal ise istenilen özelliklerdeki tramvayları, planlanan süreden önce teslim etmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Açıklamaların ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Dr. Yalçın Eyigün ve Emrah Dal arasında sözleşme imzalandı.