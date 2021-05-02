1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Makedonya polisi tarafından sınır dışı edilip Kosova'ya sığınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'de bulunan adamlarına eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 121 adresten 52 kişi gözaltına alınmıştı.

AĞAR'I SUÇLADI

Uzun bir süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker, operasyonlar ve gözaltılar hakkında sessizliğini bozdu. Son dönemlerde hakkında çıkan haberlere ilişkin bir video yayınlayan Sedat Peker, operasyonun perde arkasını ise şu cümlelerle anlattı: "Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. Benim kafama takılan sorulardan en en önemlisi şu: Mehmet Ağar, yılların kurdu. Hiçbir işinde iz bırakmaz. Bu kadar iz, onun yönettiği, onun yönlendirdiği işte neden bırakıldı? Mehmet Ağar bunu neden bu kadar açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi."

3 AYDA 12 VİDEO ÇEKECEK

Peker, Youtube kanalından paylaştığı videoya şu notu düştü: "Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Üç ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşılmıştı.

(kaynak: haberer.com)