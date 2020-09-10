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Artvin’de vali ve belediye başkanından ’Korona virüs’ denetimi

ARTVİN’DE, VALİ YILMAZ DORUK VE BELEDİYE BAŞKANI DEMİRHAN ELÇİN, ŞEHİR MERKEZİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTI.

ARTVİN 10.09.2020, 16:48
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Artvin’de vali ve belediye başkanından ’Korona virüs’ denetimi

Artvin’de, Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Vali Yılmaz Doruk ile Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Korona virüs denetimleri kapsamında, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetleyerek uyarıda bulundu.

İşletme çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Doruk, virüsün artık şehir dışından değildi yakınlarımızdan geldiğini ifade ederek sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

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