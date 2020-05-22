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Artvin'de 30 gün sonra Korana yeniden kendini gösterdi

30 gündür Korona virüs vakasının görülmediği Artvin’de korkulan oldu ve ilde yeni vakalar görülmeye başlandı. 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktıği kentte ilk etapta 23 kişi ise karantinaya alındı.

Artvin'de 30 gün sonra Korana yeniden kendini gösterdi

30 gündür Korona virüs vakasının görülmediği Artvin’de korkulan oldu ve ilde yeni vakalar görülmeye başlandı. 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktıği kentte ilk etapta 23 kişi ise karantinaya alındı.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:02
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Artvin'de 30 gün sonra Korana yeniden kendini gösterdi

Yeni, tip Korona virüsle (Covid-19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen ve 30 gündür vakanın görülmediği Artvin'de 4 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Borçka ilçesinde Korona virüs semptomları gösteren bir vatandaş hastaneye başvurdu. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasını ardından kişinin ailesine yapılan testlerde 3 kişide daha Korona virüs tespit edildi. 4 vatandaş Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, temasta bulunduğu kişiler ise filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

Bursa'dan cenazeyle gelmişler

Vakalarla ilgili yapılan ilk araştırma neticesinde Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişinin virüsü yakınlarına bulaştırdığı şüphesi üzerinde durulurken, yapılan test sonuçları şüpheleri doğruladı ve vakaların Bursa'dan geldiği tespit edildi. Cenaze merasimi ve sonrasında oluşan sosyal ortamlar nedeniyle kalabalık bir temas listesinin olduğu belirlenirken, ilk planda ilde 23 kişi karantina altına alındı.

Başta il dışından gelenler olmak üzere tüm vatandaşların, virüs taşıyıcısıymış gibi hareket etmeleri istendi. Sosyal mesafe kuralına uyulması, maskesiz sokağa çıkılmaması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

30 gündür vakanın görülmediği Artvin'de Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, halkı rehavete kapılmaması konusunda uyarmış, "Hiçbir şey bitmiş değil" ifadelerini kullanmıştı.

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