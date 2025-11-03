Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin 7.haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Argıncıkspor ile Döğerspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Göktürk Seven, Ensar Küçük
Argıncıkspor: M.Enes Yıldız, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner, Karahan Hamurcu, (Mustafa Şafak dk. 65), Yunus Emre Mert, (Arda Karakoç dk. 90), Berat Aydemir, E. Eren Çelebi, (Menduh Çökük dk. 73), Emircan Yıldırım, Tahircan Çeçen
Döğerspor: Batuhan Kaya, Yakup Can Yazgan, (Ali Avcı dk. 35), Melih Faruk Demir, Onur Han Ünal, (Erkan Kapar dk. 46), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak, (Mecit Kaan Ateş dk. 66), Yusuf Aydoğdu, Mehmet Ali Kılınç, (Süleyman Yasa dk. 66), Tugay Aydoğan, Samet Türk, (Oğuzhan Yalçın dk. 46)
Kırmızı kart: Yusuf Aydoğdu (dk. 90) (Döğerspor)