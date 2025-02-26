Trump, anlaşmanın 1 trilyon dolar değerinde olabileceğini belirterek, bunun Amerikalı vergi mükelleflerinin yatırımlarını geri almasını sağlayacağını vurguladı. Anlaşmanın, nadir topraklar ve değerli madenleri kapsayacağını ifade eden Trump, bunun Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın finansal yükünü hafifleteceğini savundu.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın 350 milyar dolar değerinde askeri yardım aldığını ve buna ek olarak askeri ekipman sağlandığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, anlaşmanın Biden yönetiminin Kiev’e sağladığı askeri ve ekonomik yardımların karşılığını ödemek için faydalı olacağını belirtti. Leavitt, bu anlaşmanın Ukrayna halkı için de faydalı olacağını, çünkü savaş nedeniyle ülkelerini yeniden inşa etmek zorunda kalacaklarını ifade etti.