Ekim ayının sonuna yaklaşırken kış sebzeleri tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Lahana, karnabahar ve pırasa gibi ürünler kış boyunca sofraları süsleyecek.Arda Şaru / BURSA (İGFA)- Kış mevsiminin gelmesiyle tüketim alışkanlıkları değişirken pazar tezgahlarındaki ürünler de revize ediliyor. Patlıcan, kabak, taze fasulye bezelye gibi ürünler yerlerini pırasa, karnabahar ve lahana gibi kış sebzelerine bırakıyor.

Ekim ayınının sonuna yaklaşırken başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerlerini aldı. Yazın vazgeçilmezi olan birçok sebze, yerlerini pırasa, lahana ve karnabahar gibi ürünlere bıraktı.

Bursa pazarlarında sezonun açılmasıyla birlikte pırasanın demeti 25 liradan satılmaya başlandı. Karnabahar fiyatları boyutuna göre 25 lira bandından başlarken lahanada da boyutuna göre değişen ürünler en düşük 25 TL’den tezgalarda yerini aldı.

Sezon başında bu fiyatların normal olduğunu kaydeden pazar esnafları ise hasat artıp ürünler çoğaldıkça fiyatların düşeceğini; pırasa, karnabahar ve lahanada en düşük fiyatın 15 TL’ye gerilemesini beklediklerini söyledi.