AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ‘Eşsiz İzmir Vizyon Lansmanı’ adıyla, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. Hamza Dağ, bir otelde düzenlenen lansman toplantısında projelerini 11 başlık altında topladı.

Bu proje başlıkları şöyle;

Ulaşılabilir İzmir, sosyal belediyeciliği ile eşsiz İzmir, çevre altyapısıyla eşsiz İzmir, dönüşümüyle eşsiz İzmir, turizmiyle eşsiz İzmir, eğitim ve istihdamıyla eşsiz İzmir, akıllı şehircilik, sağlık altyapısıyla eşsiz İzmir, tarımıyla eşsiz İzmir, spor altyapısıyla eşsiz İzmir, kültürüyle eşsiz İzmir.

Dağ’ın İzmir’e dair projeleri, animasyon gösterimi eşliğinde sunuldu. Animasyon gösterimi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programda projelerine dair bilgiler aktaran Dağ, “Bugün hep birlikte; İzmir’i konuşacağız, İzmir’in geleceğini konuşacağız, çözümü konuşacağız, umudu konuşacağız. İzmir için, sadece İzmir’in mutlu yarınları için yeni bir hikâyeyi hep birlikte yazacağız. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım. Şimdi diyoruz ki; gelin, hep birlikte İzmir'imizi dünyanın gözbebeği yapalım” dedi.



‘İzmir Körfez Geçişi projesi

‘İzmir Körfez Geçişi’ projesinin İzmir’in geleceğine yön verecek, İzmir Körfezini bir uçtan bir uca en kısa şekilde birleştirecek bir proje olduğunu söyleyen Hamza Dağ, “İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. Bu proje; 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek” diye konuştu.



İzmir'e çevre yolu projesi

Çevreyolu projesine dair bilgiler aktaran Dağ, “İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan İzmir'e yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Yeni çevre yolunun devreye girmesiyle; Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor. Yeni çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Bu bağlantı yolları şunlar olacak; Koyundere, Harmandalı-Ulucak, Harmandalı-Çiğli, Örnekköy mezarlık bölgesi, Doğançay, şehir hastanesi, Manisa yolu, Ambarlar bölgesi İzmir-İstanbul otoyolu bağlantısı, Buca-Çeşme otoyol ayrımı. Bu bağlantı yolları sayesinde, İzmir'in trafik akışı daha da rahatlayacak, şehir içi ulaşımın yanı sıra, şehirlerarası ulaşım da hızlanacak" dedi.



“Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız”

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağını bütünleştireceklerini belirten Dağ, “Yapımı devam eden Buca Metrosunu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosunu tamamlama çalışmasını devam ederken, Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN’a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını; modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız. İZBAN’a 4 durak ekleyeceğiz. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz” şeklinde aktardı.



“Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor”

İzmir’in sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projenin Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması olduğunu ifade eden Dağ, “Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor, İzmir Körfezinin bugünü ve geleceği yok ediliyor. Şuanda körfezin dibinde 2,5 metreyi aşkın balçık olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum artık öyle bir noktaya gelmiştir ki, körfeze salınan bu atık suyun taşıdığı ağır metaller ve kimyasallar sebebiyle deniz canlılarının bölgede yaşamı neredeyse bitme noktasına gelmiştir. 4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız” cümlelerine yer verdi.



Yeşildere projesi: "EXPO planı iptal edilip başka bir alana taşınacaktır"

Yeşildere yolu için yapacakları projeye de değinen Hamza Dağ, “İzmir’e gelen herkesin dikkatini çeken en önemli kent görüntülerinden birisini Yeşildere yoludur. Yolun sağındaki ve solundaki eskimiş ve düzensiz yapı stoku ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgenin EXPO alanı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacaktır. Yol kenarındaki derenin sağ ve sol tarafının etkinlik alanı olarak planlanması ile bölgenin yeşil oranını artırmayı hedefliyoruz. Burada yolun kenarlarından yukarıdaki mahallelere doğru 'yerinde yeni yaşam' düşüncesiyle büyükşehir belediyesi garantörlüğünde konut stokunun yenileyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim ve istihdam altyapısını güçlendireceklerini, gençlerin dünya sahnesinde rekabet edebilirliğini artıracak projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

“Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz. İzmir'in yenilikçi gençlerine oyun ve animasyon dünyasının kapılarını aralayacak bu merkezde, hayallerini kodlarla birleştirme fırsatını vereceğiz. Burada, gençlerimiz kendi oyunlarını tasarlarken, aynı zamanda global bir kariyere ilk adımlarını atacak.”



“Vahşi çöp depolamaya son vereceğiz”

Atıkların doğru şekilde yönetilmesiyle çevreyi koruyacaklarını, vatandaşları atık ayrıştırma konusunda teşvik ederek, geri dönüşümde fark oluşturan aileleri ödüllendireceğini ifade eden Dağ, “Böylece, İzmir'imizde geri dönüşüm bir yaşam biçimi haline gelecek. İzmir’imizin ana gündemlerinden birinin de Harmandalı çöp depolama alanı olduğunu biliyoruz. Öncelikle Harmandalı’nı rehabilite ederek, vahşi çöp depolamaya son vereceğiz. Bunun yanında görev süremizde; üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, hemşehrilerimizle titiz bir çalışma yaparak yeni alanlar konusunda çalışma yapacağız. Şehrimizin hiçbir yerinde çöp vahşi depolama şeklinde yapılmayacak. Modern katı atık yönetim projelerini hayata geçireceğiz” cümlelerine yer verdi.



“Doğal gazın ulaşmadığı hiçbir mahalle kalmayacak”

Dağ, şehir genelinde doğal gaz altyapısını genişleterek, her mahalleye temiz ve verimli enerji sağlayacaklarını belirterek, “Özellikle; Konak, Karabağlar, Bayraklı gibi ilçelerimizdeki doğal gaz altyapı çalışmalarının önündeki engelleri hızlıca kaldıracağız. Bu sayede, İzmir'imizde hava kirliliğini azaltırken, enerji verimliliğimizi artıracağız; ayrıca bu şu müjdeyi de vermek istiyorum; sokağına doğal gaz gelip de evine doğal gaz bağlatamamış, Sosyal İzmirim Kart sahibi vatandaşlarımızın doğal gaz tesisatlarının yapılmasını sağlayacağız” ifadelerini aktardı.



“Su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz”

İzmir’de Türkiye’nin en pahalı suyunun kullanıldığını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

“Çıkış noktasından varış noktasına yüzde 30’lara yakın yeraltında bir kaybın olduğu bilinmektedir. Bunun İzmirlilere bedeli her yıl 1.5 milyar liradır. Altyapının hızlıca yenilenmesini gerçekleştireceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz.”

Dağ ayrıca, kentte daha önce kullanılan ve kaldırılan 90 dakika ücretsiz uygulamasını da tekrar hayata geçireceklerini ifade etti.

Programa ayrıca; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Fatih Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri; Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli de katıldı.