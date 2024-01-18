AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak, aralarında 17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.AĞRI (İGFA) - Pazar günü yapılması planlanan ancak Pençe Kilit Harekâtı'nda hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin şehit olması nedeniyle ertelenen AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı ilan etmiş oluyoruz" dedi.

Erdoğan, Cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarının tanıtımlarının yapılacağını da söyledi.

Mehmet Salih Aydın Kimdir?

Ağrı Belediye Başkanlığı için Ak Parti’den aday adaylığını açıklayan Avukat Mehmet Salih Aydın, sadece bir hukukçu ve siyasetçi olarak değil, aynı zamanda demokrat ve toplumsal olaylara ve değerlere duyarlı bir isim olarak dikkat çekiyor.

01.01.1977 tarihinde Ağrı Merkez’de dünyaya gelen Mehmet Salih Aydın, evli ve dört çocuk babasıdır. İlköğrenimine Ağrı 15 Nisan İlköğretim Okulu’nda başlayan Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.

Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi. Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.

Aydın, 2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanı olarak seçildi ve 4 yıl boyunca çok başarılı bir Baro Başkanlığı yürüttü. Hukuki deneyimi ve liderlik vasıflarıyla Ağrı’nın hukuki sorunlarına çözüm arayan bir yaklaşım sergiledi.

Ağrı Barosuna mükemmel bir hizmet binası da kazandıran Aydın, halen Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yaparak, ülke genelindeki hukuki meselelere katkıda bulunuyor.

Ağrı’nın içinde bulunduğu sorunlara çözüm aramak amacıyla Ağrı Sivil Toplum Platformu’nda 2018-2023 yılları arasında Platform Başkanı olarak görev alan Aydın, şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması için çalışmalara aktif rol almıştır.

2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi. 22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.