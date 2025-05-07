Çukurova'nın bereketli topraklarında başlayan ilk hasat, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde buğday üretiminin yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da bu yıl 950 bin dekar alanda ekim yapıldı. Ancak kıyı şeridi dışındaki kıraç alanlarda verim 200-250 kilogram civarında seyrederken, ovada ise 300 kilogram seviyelerinde kaldı.

Geçtiğimiz yıl dönüm başına ortalama 500-600 kilogram buğday alan üretici, bu yıl rekoltenin 330 bin ton civarında kalmasını bekliyor.

“Çiftçinin Buğdayı Sürüldü”

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday üreticisinin zor bir sezon geçirdiğini vurguladı. Doğan, “Kurak geçen bir sezonun ardından bir de zirai don yaşandı. Bu nedenle buğdayda ciddi bir verim kaybı söz konusu. Birçok çiftçi buğdayını sürmek zorunda kaldı. Ortalama verim 200-250 kilogram civarında. Geçen yıla oranla en az yüzde 40 düşüş var” dedi.

“Buğday Fiyatı 20 Lira Olmalı”

Rekolte kaybının fiyat politikasına da yansıması gerektiğini savunan Doğan, “Çiftçimiz 1 dönümden 300 kilogram verim alırsa ancak maliyetini kurtarır. Bu rakamın üzerindeki verim çiftçiye kazanç sağlar. Ancak şu an için bu pek mümkün görünmüyor. Geçen yıl ton başına 8 bin 250 lira fiyat açıklanmıştı ve bin 750 lira destek verilmişti. Bu yıl ise yalnızca dekar başına 634 lira mazot ve gübre desteği açıklandı. Bu destekler yetersiz. Fiyatın 20 liranın altında kalması çiftçiyi kurtarmaz” diye konuştu.

“Destek Olmazsa Gelecek Yıl Buğday Ekilmeyebilir”

Bu yılki verim ve ekonomik koşullar nedeniyle buğdayda dışa bağımlılığın artabileceğine dikkat çeken Doğan, çiftçiye mutlaka destek verilmesi gerektiğini ifade etti. “Bu şartlarda çiftçi zarar eder. Eğer çiftçiye gerekli destek sağlanmazsa, gelecek yıl buğday ekimi azalır ve bu da daha büyük sıkıntılara yol açar. Devletin bu tabloyu görerek gerekeni yapacağına inanıyoruz” dedi.