Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin Perşembe günü Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci müsabakasında saat 22:00’da karşılaşacağı Olympiakos maçının Tv8 ekranlarından naklen yayınlanacağı açıklandı.

Acun Ilıcalı Survivor programında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe-Olympiakos maçı, TV8’de olacak.” ifadelerine yer verdi.

İki farklı kazanırsa yarı finale çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında dün Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta iki farklı kazanması halinde yarı finale yükselecek.

Maçın hakemi Alman Tobias Stieler

Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.