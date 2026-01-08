• Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC’in karma yakıt tüketimi: 5,8-5,3 l/100 km | karma CO2 emisyonları: 132-120 g/km

• CLA içten yanmalı, tamamen elektrik gücüyle kısa sürüş yapabilmenin yanı sıra süzülme ve enerji reküperasyonu da yapabiliyor.

• Yepyeni dört silindirli motor, entegre elektrik motorlu yeni elektrikli sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ve 1,3 kWh enerji içeriğine sahip yeni lityum iyon bataryaya sahip.

• Bu segmentte içten yanmalı motora sahip en verimli Mercedes-Benz.

Yeni CLA, müşterilerine daha fazla geliştirme, daha fazla konfor, daha fazla teknoloji, daha fazla verimlilik ve daha esnek bir sürüş sistemi sunuyor. Atletik oranları ve aydınlatmalı radyatör ızgarasıyla duygusal bir etki yaratıyor. CLA, Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ve Microsoft ile Google'ın yapay zekâ (AI) destekli dördüncü nesil Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) sayesinde segmentindeki diğer tüm araçlardan daha akıllı, sezgisel ve kişisel. Talep de buna paralel olarak yüksek. Elektrikli CLA'nın başarılı pazar lansmanının ardından, şimdi de yüksek verimli içten yanmalı sürüş sistemine sahip versiyonu pazara sunuluyor.



Bu segmentteki en verimli içten yanmalı motora sahip Mercedes Benz

İçten yanmalı CLA, görsel olarak elektrikli versiyonuna çok benziyor. Birkaç ayırt edici özellikten biri ön ızgarası. İçten yanmalı CLA, ortasında yıldızı ile Mercedes Benz desenli klasik radyatör ızgarasına sahip. Standart olarak LED ışık ile çerçeveli ve ışıklar açıldığında kenarları LED ile aydınlatılıyor. İç özellikleri de neredeyse aynı. İçten yanmalı CLA, MB.OS ve dördüncü nesil MBUX sayesinde, tamamen elektrikli CLA kadar akıllı, sezgisel ve konforlu. Ayrıca akıllı teknolojiyi yüksek verimlilikle birleştiriyor. Türkiye’de satışa sunulan CLA 220 4MATIC’in karma yakıt tüketimi: 5,8-5,3 l/100 km ve CO2: 132-120 g/km.



Şehir içinde tamamen elektrikli sürüş, kırsal yollarda süzülme ve her viteste reküperasyon

İçten yanmalı modeller, şehirde ve genellikle sakin şehir içi sürüşlerde ihtiyaç duyulan güç 30 bg’nin altındayken yalnızca elektrik gücüyle ilerleyebiliyor. “Elektrikli süzülme” olarak adlandırılan, güç sisteminin devreden çıkarılmasıyla elde edilen verimli süzülme modu ise yaklaşık 100 km/s hıza kadar mümkün. Motorun öne çıkan bir özelliği de tüm sekiz viteste reküperasyon yapabilmesi ve bu sayede 25 kW’a kadar enerji geri elde edilebiliyor.

İçten yanmalı motorun ve elektrik motorunun tork çıkışı birbirine eklendiğinden, maksimum tork geniş bir hız aralığında kullanılabiliyor. Ayrıca, içten yanmalı motor tamamen elektrik motoru ve DCU ile çalıştırılabiliyor. Daha fazla konfor için, start-stop fonksiyonu ve iki motor arasındaki geçiş, sürücü tarafından neredeyse hissedilmiyor.

Entegre elektrik motorlu yeni elektrikli sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman

Yeni içten yanmalı CLA, çok kompakt bir motor ve şanzıman tasarımına sahip. Elektrik motoru ve bileşenleri, yeni sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana (8F-eDCT) doğrudan entegre edilmesi tüm sistemi verimli ve yerden tasarruf sağlayan hale getiriyor. Lityum iyon teknolojisine sahip ve 1,3 kWh'ye kadar enerji içeriğine sahip yeni 48 volt batarya elektrik motoruna güç sağlarken küçük ve hafif olacak şekilde tasarlanmış.

Miller çevrimli yanma sürecine sahip FAME motor ailesinden yeni dört silindirli turbo motor

Mercedes-Benz’in geliştirdiği yeni benzinli motor, 1,5 litrelik hacme sahip. Turbo beslemeli dört silindirli ünitesi ile hem güç hem de verimlilik sunuyor. Özellikle günlük hayatta sık karşılaşılan ve kısmi yüklü durumlarda yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olmak amacıyla Miller çevrimiyle çalışan bir yanma sürecine sahip. Miller çevrimi, geleneksel dört zamanlı Otto motorundan biraz farklı çalışıyor. Emme supaplarının nispeten erken kapanması, gaz kelebeği kayıplarını azaltıyor ve 12:1 gibi yüksek bir sıkıştırma oranına imkân tanıyor.

Bu motor (M 252), Modüler Motor Ailesi'nden (FAME) ve çeşitli araç uygulamaları için uygun. FAME motorlarının ortak özellikleri arasında silindir gömleklerinde NANOSLIDE® kaplamaya sahip tamamen alüminyum bir motor bloğu, kısmen entegre egzoz manifoltlu bir silindir kapağı ve segmentli türbin ile anahtarlanabilir kaydırma bağlantısına sahip turbo şarj yer alıyor. Diğer öne çıkan noktalar ise kompakt bir şarj hava yolu ve motora yakın konumlandırılmış egzoz sistemi. Tek kutulu tasarım, gelecekteki emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş. M 256’dan alınan 48 volt teknolojili elektrikli soğutucu kompresörü konsepti, sürtünmeyi azaltıyor ve aracın hem sabit hem de elektrikli sürüş sırasında klima çalıştırabilmesini sağlıyor.

CLA'nın piyasaya sürülmesiyle müşteriler üç farklı güç seviyesinden birini seçebilecek. Her biri elektrik motorundan 30 bg ekstra güç alıyor. 4MATIC dört tekerlekten çekişli seçenek de bulunuyor.

Olağanüstü zeki, sezgisel ve kişiselleştirilmiş

Şirketin geliştirdiği yapay zekâ destekli MB.OS, mobiliteyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Her araç, Mercedes Benz Intelligent Cloud'a bağlı süper bilgisayarlarla donatılmış durumda. Bu, sürüş destek sistemleri dahil olmak üzere tüm araç yazılımının uzaktan güncellenmesini sağlıyor. Bu sayede CLA, düzenli olarak yeni uygulamalar ve iyileştirilmiş işlevler alan bir akıllı telefon gibi, yıllar boyunca güncel ve çekici kalıyor.

MB.OS sayesinde CLA, müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler ve insan ile araç arasında sezgisel etkileşimden oluşan yepyeni bir dünya sunuyor. Dördüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi Microsoft ve Google'ın yapay zekâ (AI) teknolojilerini entegre ediyor. MBUX Sanal Asistan, her iki şirketin AI araçlarını entegre eden “çoklu ajan yaklaşımı”nı kullanıyor. İnternetin kolektif bilgisini kullanarak, devam eden bir konuşma sırasında bile, her görev için en iyi kaynağı seçiyor. MBUX Sanal Asistan ile konuşmak, bir arkadaşla sohbet etmek gibi. Konunun tekrarlanmasına gerek kalmadan konuyu takip ederek cevaplayabiliyor.

Google Maps'ten özel tasarlanmış rota rehberliği ile akıllı navigasyon

Yeni CLA'da navigasyon deneyimi Google Maps'e dayanıyor. Google ve Mercedes Benz'in ortaklaşa geliştirdiği navigasyon çözümü, Google Cloud'un yeni Automotive AI Agent'ını Google Maps ile araç içi kullanım için entegre eden ilk sistemlerden biri. Entegre görsel iletişim, isteğe bağlı MBUX Surround Navigation ile yeni bir boyuta ulaşıyor. Sürüş destek görüntüsünü, çevrenin 3D temsili görüntüsü ve rota rehberliğiyle sürücü ekranında gerçek zamanlı olarak kusursuz biçimde birleştiriyor. Sürücüler, CLA'nın ne gördüğünü ve yardım sistemlerinin onları nasıl desteklediğini görerek gelişmiş durumsal farkındalıktan yararlanıyor.

MB.DRIVE, gelişmiş sürüş ve park yardım sistemleriyle yeni bir standart belirliyor.

Avrupa'daki tüm CLA modelleri standart olarak kapsamlı güvenlik özellikleri ve DISTRONIC Aktif Mesafe Yardımcısı ile sunuluyor. Ek konfor destek sistemleri Mercedes-Benz tarafından MB.DRIVE adı altında toplanıyor. MB.DRIVE ASSIST, Avrupa'da piyasaya sürülmesiyle isteğe bağlı olarak sunuluyor. Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC'i Direksiyon Asistanı ile tamamlıyor ve son teknoloji SAE Seviye 2 sürüş destek sistemi haline getirerek çok daha ileri bir konfor sunuyor. CLA'da yeni olan Şerit Değiştirme Asistanı, sinyal koluna basit bir dokunuş ile şerit değiştirmeyi kolaylaştırıyor. Güvenlik destek sistemleriyle de çok sayıda kazanın önüne geçebilecek.

Yeni bir iç mekân ve dijital deneyim

Tüm CLA modellerinde geniş bir panoramik tavan bulunuyor. Tek parça sabit cam tavan, ön cam çerçevesinden arkaya kadar kesintisiz bir şekilde uzanıyor. Bu tasarım, yukarıya doğru neredeyse engelsiz bir görüş sağlayan yeni bir iç mekân deneyimi sunuyor. Bu cömert alan hissi, dijital zarafetle tamamlanıyor. Havada süzülüyor gibi görünen MBUX Superscreen, iç mekânın tüm genişliği boyunca uzanıyor. Geniş cam yüzeyin arkasında 26 santimetre (10,25 inç) sürücü ekranı, 35,6 santimetre (14 inç) merkezi ekran ve 35,6 santimetre (14 inç) ön yolcu ekranı bulunuyor. Tüm ekranlar, Unity Game Engine'in son teknoloji ürünü, yüksek performanslı çipleri ve gerçek zamanlı grafikleri ile çalışıyor.

Yeni çok fonksiyonlu direksiyon simidi; silindir ve basmalı düğmelerin geri dönüşü

Yeni direksiyon simidi, ergonomiyi ve sezgisel kullanımı geliştirdi. Mercedes-Benz, çok sayıda müşteri talebine dayanarak, hız sınırlayıcı ve DISTRONIC için basmalı düğmeyi ve ses kontrolü için dönen silindiri yeniden kullanıma sundu. Kapasitif anahtar panelleri kusursuz bir şekilde entegre edilirken daha iyi yönlendirme için dokunsal yardım sağlıyor. Ayrıca, daha net ve kullanışlı bir kontrol sağlamak amacıyla bazı işlevler panelden çıkarıldı. Böylece sürücü ekranını kontrol etmek için parmakla kullanılan gezinme pedi önemli ölçüde büyütülerek kullanımı daha kolay hale getirildi.

Gündüzü ve geceyi aydınlatan yıldız şeklindeki ön ve arka farlar

Standart olarak sunulan MULTIBEAM LED farlar ile gündüz çalışan farlar bir Mercedes-Benz yıldızı şeklini alıyor. Farları birbirine bir ışık şeridi bağlıyor. Arka farlar da yıldız şeklinde ve ışıklı bir tasarım öğesiyle birbirine bağlanıyor. Bu kombinasyon, CLA'ya güçlü ve benzersiz bir görsel duruş kazandırıyor. MULTIBEAM LED ön farlar ile yeni Mercedes-Benz imzasını oluşturuyor. Mercedes'i gündüz veya gece her an tanınabilir hale getiriyor.

AMG Tasarım Konsepti, Gece Paketi ve AMG Tasarım Konsepti Plus ile kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri

AMG Tasarım Konsepti, şimdiye kadar tüm CLA modellerinde en çok satan seçenek oldu ve satışına devam ediliyor. Dış özellikler arasında 19 inç hafif alaşım jantlar, krom splitter ve ayırt edici arka apron ile güçlü AMG stiline sahip ön tampon bulunuyor. Kapı açıldığında, sürücüler yere yansıtılan yıldız desenli animasyonlu ışık gösterisi ile karşılanıyor. AMG Tasarım Konsepti modellerinin iç kısmında, düz kenarlı spor deri direksiyon simidi, kapı panellerinde kırmızı kontrast dikişler, siyah ARTICO/MICROCUT spor koltuklar ve siyah kauçuk bijonlu fırçalanmış paslanmaz çelik AMG spor pedallar gibi sportif vurgular bulunuyor.

Daha da sportif bir görünüm tercih eden müşteriler için AMG Tasarım Konsepti Plus seçeneği de mevcut. Bu seçenek, AMG Performans Programı'ndan AMG Tasarım Konsepti'ne ek tasarım öğeleri ekliyor. Bunlar arasında parlak siyah arka spoyler, aydınlatmalı parlak siyah kapı eşikleri ve özel 19 inç hafif alaşım jantlar bulunuyor. Kırmızı MANUFAKTUR emniyet kemerleri ve Gece Paketi, AMG Tasarım Konsepti Plus'ı tamamlıyor.

Opsiyonel Gece Paketi, her CLA modeline daha incelikli bir hava katıyor. Standart donanım ve AMG Tasarım Konsepti ile kullanılabiliyor. Bileşenleri arasında tamponlar, yan eşikler ve kemer hatları üzerinde parlak siyah trim elemanları, parlak siyah dış ayna kapakları, renkli arka camlar ve özel 19 inç hafif alaşım jantlar bulunuyor.