Rekoltede Artış: %5,74

Rize Ticaret Borsası verilerine göre, 2024’teki yaş çay rekoltesi, bir önceki yıla göre %5,74 artış gösterdi. Toplam 1 milyon 438 bin ton çayın 783 bin 483 tonu ÇAYKUR tarafından işlenirken, 654 bin 999 tonu özel sektör işletmeleri tarafından üretime dahil edildi.

Türkiye Dünya Çay Üretiminde Beşinci Sırada

Erdoğan, çay üretiminin dünya genelindeki gelişimine değinerek, son beş yılda üretimin %10 arttığını belirtti. Çin’in 14,5 milyon ton ile dünya lideri olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin yıllık 1.250 ila 1.400 bin ton arasında değişen üretimle dünya sıralamasında beşinci olduğunu söyledi.

Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 791 bin 287 dekar alanda yaklaşık 205 bin 118 üretici çay tarımı yapıyor ve bu üretimin %70’i Rize’de gerçekleşiyor.

Çay Sektörüne Destekler Sektörü Ayakta Tuttu

Ekonomik zorlukların çay sektörünü de etkilediğini belirten Erdoğan, artan maliyetler ve yüksek enflasyonun olumsuz etkilerine rağmen sektörün güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. Hükümetin sektöre verdiği desteklerin bu başarıda büyük rol oynadığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında hükümetimiz yaş çaya iyi bir fiyat belirleyerek üreticiyi enflasyona ezdirmedi. Ayrıca kuru çaya yapılan zamlar, KGF’den sağlanan özel selektif krediler ve makine ekipman desteği gibi adımlar çay sanayicisini destekledi. Devletimize bu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Sıkı Ekonomik Politikalara Destek

Ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik süreçte hükümetin uyguladığı sıkı ekonomik politikaları desteklediklerini ifade eden Erdoğan, “Sanayiciler olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz,” diyerek sektördeki birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

2024 yılı verileri, Türk çay sektörünün güçlü duruşunu ve üretimdeki istikrarlı artışı bir kez daha gözler önüne seriyor.