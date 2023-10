Manisa’nın Akhisar ilçesi Türkiye’deki en fazla zeytin ağacı varlığıyla zeytincilik sektöründe ön planda yer alıyor. Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacına sahip ilçede bu yıl özellikle mayıs ve haziran aylarında zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemindeki dolu yağışları ve don olayları nedeniyle rekoltede büyük kayıplar yaşandı. Rekoltenin düşük olması sebebiyle de sofralık zeytinin adeta merkezi olan Akhisar’da hasat sezonu da buruk başladı. Normal sezonda ocak aylarına kadar süren hasadın bu yıl daha kısa sürmesi beklenirken, rekolte kaybı nedeniyle zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında da yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.



Rekoltenin düşmesi dolayısıyla alım fiyatlarının yükselmesi ise çiftçileri bir nebze memnun etti. Düşük rekoltesine rağmen kaliteli zeytin üreten çiftçiler, bölgeye özgü coğrafi işaretli domat ve uslu çeşitlerini büyük bir özenle topluyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan zeytinler kasalanıp firmalara gönderiliyor.



Verimin düşük olduğu zeytinde fiyatlar ise yüz güldürüyor. Geçen yıl kilosu 15-20 arasında satılan sofralık zeytinlerin kilogramı 70-80 lira arasında alıcı buluyor.



Normal şartlarda ocak aylarına kadar süren hasadın düşük rekolte nedeniyle de daha kısa sürede tamamlanması bekleniyor.



Rekolte düşük ama fiyatlar yüz güldürdü

Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin oldukça düşük olduğunu ancak fiyatlardan dolayı mutlu olduklarını söyleyen zeytin üreticisi Abdulkadir Kesen, “Bu yıl malum yurdun her tarafında malum dillendiriliyor. Verim çok az. Verim geçen yıla göre yüzde 20 rekolte var. Geçen sene bu bahçede 5 ton alıyorsak bu sene 1 ton alamayız. Ama fiyatlar iyi. Çiftçilerin yüzü güldü. Geçen yıl 15 TL olan alım fiyatı bu sene 75 TL civarında kapı açılıyor” dedi.



“Rekoltenin düşük olacağını bekliyorduk”

Beklentinin altında bir verim kaybıyla karşılaştıklarını söyleyen Akhisar Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Sait Kaya, “Akhisar’da hasadımız başladı. Bu sene verim oldukça düşük. Beklentinin altında bir rekolteyle karşılaştık bu sene. Bu sene Akhisar’ın ürünü olan Akhisar Domat ve Akhisar Uslu’su çeşitlerinde hasada başladık. Yakın zamanda da Akhisar’da yetişen Trilye cinsinde hasat başlayacaktır. Geçen sene rekolte oldukça yüksekti. Rekor yılını yaşamıştık. Türkiye genelinde rekolte yüksekti. Akhisar’da rekoltenin biraz daha düşük olabileceğini bekliyorduk. Ancak çiçeklenme döneminde yaşadığımız bazı iklimsel olaylar, havaların soğuk ve yağışlı gitmesi özellikle çiçeklenme zamanında verimin beklediğimizin altında olmasına neden oldu” dedi.



“Şu an fiyatlar tatmin edici düzeyde”

Düşük rekolteyle birlikte alım fiyatlarının yükselmesi üreticiyi tatmin ettiğini söyleyen Kaya, “Akhisar sofralık zeytinin merkezi konumunda. Özellikle kalitesi açısından ön plana çıkan bir kent. Ağaç varlığı, verimi ve kalitesi çok yüksek bir kent. Şu an fiyatlar tatmin edici düzeyde. Fakat üreticinin elinde çok az zeytin olduğu için üreticinin çok da yüksek bir kazancı olmayacak. Şu anki fiyatlara bakarsak Akhisar Domatı için geçtiğimiz yıl 14-15 TL civarında rakam söz konusuyken bu dönemde 65-70 TL civarında bir rakam söz konusu. Ama verim düşük. Zeytinyağında da verimi etkiliyor. Dünya piyasasında yükselen bir fiyat söz konusu. Zeytinyağında fiyatların yüksek olmasının sebebi de dünya piyasasındaki fiyatların yüksek olması” ifadelerini kullandı.