Borsa İstanbul, nisan ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar nisan ayında 23 milyar 823 milyon 258 bin 723 dolar tutarında alım yaparken, 23 milyar 744 milyon 568 bin 768 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece, yabancıların net alım işlemleri 78 milyon 689 bin 955 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi, 47 milyar 567 milyon 827 bin 491 dolar olarak gerçekleşti.

Yabancılar, aynı ayda 152 milyon 668 bin 213 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 95 milyon 8 bin 916 dolar satış yaptı.

Böylece, yabancıların Pay Piyasası ile Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı toplam alım işlemleri 23 milyar 975 milyon 926 bin 936 dolar, satım işlemleri 23 milyar 839 milyon 577 bin 684 dolar olurken, toplam net alım 136 milyon 349 bin 252 dolar olarak belirlendi.

4 ayda 228,94 milyar dolarlık işlem

Yılın ilk dört aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 114 milyar 549 milyon 222 bin 623 dolar, satım işlemleri 114 milyar 389 milyon 469 bin 646 dolar oldu.

Böylece toplam 228 milyar 938 milyon 692 bin 269 dolar işlem yapan yabancıların, net alım tutarları 159 milyon 752 bin 977 dolar olarak gerçekleşti.



