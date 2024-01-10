Ekvador’un liman kenti Guayaquil'de yüzleri maskeli silahlı saldırganlar, canlı yayın sırasında Ekvador televizyon kanalının basarak, çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin aldı. Ellerinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunan saldırganların, baskın sırasında televizyon çalışanlarını yere yatırdığı görüldü. Canlı yayında, bir kadının "Ateş etmeyin, lütfen ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Quito ve Guayaquil'deki Ulusal Polis birimleri bu suç eylemi konusunda uyarıldı ve olay yerindeler" denildi.

Söz konusu baskın, Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil’deki cezaevinde dün ortadan kaybolmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra gerçekleşti.