Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem şehit oldu. Şehit Abdulkadir İyem, Gaziantep’te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde şehit yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) tepki gösterdi. Şehit yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı. Bu esnada cenazeye katılan diğer vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Hepimiz şehitlerimiz uğruna canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.