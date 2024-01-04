ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde sıra dışı bir olay yaşandı. Ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulundu. Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etti. Redden, "Ama eğer bu sizin için uygunsa, o zaman yapmanız gerekeni yapmalısınız" ifadelerini kullandı.