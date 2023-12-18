İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73’üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde birçok noktada İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüntülerde, Beyt Lahya’da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipin roketle vurulduğu görüldü. İsrail ordusunun vurulan tankları iş makineleriyle çekerek bölgeden çıkarmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.