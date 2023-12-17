Türk Kanı ŞARKI SÖZLERİ

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Bölüneni kurtlar yiyor

birleşiniz,birleşiniz !

Ömür geçip gidiyor

Hayaller de geçip gidiyor

iyi kullan elde duranı

Ahir zaman için olmasın

Kime gerek yetim başın

Yurdun için doğansın

Turan oğlu geri kalmasın

Turan tuğu yıkılmasın

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Bölüneni kurtlar yiyor birleşiniz,birleşiniz !

Kimler seni zaptedebilir

Er İdil'in ırkı !

Yeniden doğan mert,yiğit

Yeniden coşan Türk kanı

Türk kanı coşunca

Karanlık kalmaz bu alemde

Günün gözü aydınlatıp

Nur saçar tüm insanlığa

Türk kanı kaynadığında

Karanlık kalmaz etrafta

Bütün dünya bir anda silkinir

Günün gözü parlayınca

Yurdun kanı ele dönsün

bir yerlerde kalmadan geri gelsin

Esneme,kendine gel ey turanın geniş bozkırı

Görünmezse elin bilgesi

Görünenlere yem olursun

Esneme kendine gel Ey Turanın öz evladı

Ateş ve sudan yaratılan

Yüce turan evlat turan

Kurtarın sizler dünyayı kara gecenin kanadından

Kara oyunu bozup yırtın

Köklerinden söküp atın

Gökbörü'nün efendisi nerede ?

Bozkırların dostu nerede ?

Fırtınalar koparan tuğun nerede ?

Yellerle yarışan oğlun nerede ?

Duman yine dağılmaz mı ?

Turan yine doğmaz mı ?

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Dilde kalan ata ruhları dirilin,dirilin sizler

Önünde hala ulu günler

Yine şahlanıyor Türklerin

Bölüneni kurtlar yiyor birleşiniz,birleşiniz !

Geri dönsün ulu günler

Hun'un Allah ömrünü ver

Dilde kalan ata ruhları dirilin,dirilin sizler

Önünde hala ulu günler

Yine şahlanıyor Türklerin

Bölüneni kurtlar yiyor birleşiniz,birleşiniz !