Türk Kanı ŞARKI SÖZLERİ
Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Bölüneni kurtlar yiyor
birleşiniz,birleşiniz !
Ömür geçip gidiyor
Hayaller de geçip gidiyor
iyi kullan elde duranı
Ahir zaman için olmasın
Kime gerek yetim başın
Yurdun için doğansın
Turan oğlu geri kalmasın
Turan tuğu yıkılmasın
Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Bölüneni kurtlar yiyor birleşiniz,birleşiniz !
Kimler seni zaptedebilir
Er İdil'in ırkı !
Yeniden doğan mert,yiğit
Yeniden coşan Türk kanı
Türk kanı coşunca
Karanlık kalmaz bu alemde
Günün gözü aydınlatıp
Nur saçar tüm insanlığa
Türk kanı kaynadığında
Karanlık kalmaz etrafta
Bütün dünya bir anda silkinir
Günün gözü parlayınca
Yurdun kanı ele dönsün
bir yerlerde kalmadan geri gelsin
Esneme,kendine gel ey turanın geniş bozkırı
Görünmezse elin bilgesi
Görünenlere yem olursun
Esneme kendine gel Ey Turanın öz evladı
Ateş ve sudan yaratılan
Yüce turan evlat turan
Kurtarın sizler dünyayı kara gecenin kanadından
Kara oyunu bozup yırtın
Köklerinden söküp atın
Gökbörü'nün efendisi nerede ?
Bozkırların dostu nerede ?
Fırtınalar koparan tuğun nerede ?
Yellerle yarışan oğlun nerede ?
Duman yine dağılmaz mı ?
Turan yine doğmaz mı ?
Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Dilde kalan ata ruhları dirilin,dirilin sizler
Önünde hala ulu günler
Yine şahlanıyor Türklerin
Bölüneni kurtlar yiyor birleşiniz,birleşiniz !
Geri dönsün ulu günler
Hun'un Allah ömrünü ver
Dilde kalan ata ruhları dirilin,dirilin sizler
Önünde hala ulu günler
Yine şahlanıyor Türklerin
Bölüneni kurtlar yiyor birleşiniz,birleşiniz !