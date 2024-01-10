Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde bulunan yüzlerce deniz canlısı, işletme sahibi Kenan balcının anlatımıyla özel tekniklerle mumyalanarak bugünlere geldi. Balıkçılık sektörüne neredeyse ömrünü veren Balcı, adeta bir deniz sevdalısı.

Denemekten hiçbir zaman vazgeçmedi

Mesleğe başladığı ilk yıllarda öğrencilerin ödevlerini yapmak ve balıkları yakından tanımak için kendisine geldiklerini söyleyen Kenan Balcı, her balığın her mevsimde olmaması sebebiyle öğrencilerin isteklerini tam olarak yerine getirememekten şikayetçi olduğunu belirtiyor. İşte deniz canlıları müzesini kurma fikri de bu düşünceyle hayat bulmaya başlamış.

Deniz canlıları müzesi kurma fikri güzel fakat balıkları nasıl bozulmadan koruyacaktı? İşte bu sorunun cevabını bulmak için yılmadan, usanmadan defalarca farklı yöntemler denemiş Kenan Balcı.

Balıkçı Kenan, son olarak denediği mumyalama yönteminiyle deniz canlılarını bozulmadan saklamayı ve nesilden nesile aktarmayı başardı.

Dilerseniz Türkiye'nin ilk ve tek deniz canlıları müzesinin ilginç hikayesini Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata'nın Balıkçı Kenan ile yaptığı özel söyleşiyi izleyerek öğrenelim.