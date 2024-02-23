Uzun yıllardır CHP'li belediye başkanı tarafından yönetilen Bakırköy halkı, Cumhur İttifakı'nın aday olarak gösterdiği eski Çevre Bakanı ve iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmış olan Ali Talip Özdemir'i heyecanla karşıladı.

Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak'ın sorularını yanıtlayan Ali Talip Özdemir, aradan geçen yıllar içerisinde Bakırköy'ün virena bir ilçeye döndüğünü vurgulayarak, hazırlanan projelerle seçimlerden galip çıkacaklarını ve Bakırköy'ü İstanbul'un parlayan yıldızı haline getireceklerini söyledi.

Ali Talip Özdemir ile gerçektleştirilen bu özel röportaj, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesinde bulunan stüdyolarda gerçekleştirildi. Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, Ali Talip Özdemir ile sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.