Milyonlarca vatandaş, sandığa giderek kararını verecek.

7 adayın yarışacağı seçimde, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetecek olan isim belli olacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu seçimde yeniden aday oldu.

30 yıl aradan sonra bir ilk

Bu seçim aynı zamanda tarihi bir önem taşıyor. Nedeni ise 30 yılın ardından Azerbaycan'ın tüm topraklarında ilk kez cumhurbaşkanlığı seçim yapılacak olması.

Böylelikle Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanacak.

Halk oy verme işlemine başladı

Son verilere göre, ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanma hakkına sahip.

Oy verme işlemi bugün yerel saatle 08.00'de başladı, 19.00'da da sona erecek.

Aliyev oyunu kullandı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve aile üyeleri Hankendi'de oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı adayları

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.