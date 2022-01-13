Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Van’da Akbulak Karakolundan gelen çağrı üzerine harekete geçen İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gövelek ve Köşebaşı mahalleleri arasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtararak yolu ulaşıma açtı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimiz kırsal mahallelerimizden Gövelek ile Köşebaşı arasında yolda mahsur kalan araçları ve sürücülerini kurtardı. Tüm ekiplerimizle birlikte görevimizin başında, hemşehrilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece boyunca yol açma ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceği belirtildi.