Sabahın ilk ışıklarından itibaren Mersin’i karış karış gezen Soydan, kurum, kuruluş ziyaretlerinin yanı sıra halk buluşmalarına da katılarak sorunlarını bire bir dinlemeye devam ediyor. Mersin halkının artık hizmet istediğini, algı ve israf belediyeciliği istemediğini vurgulayan Soydan, “Son günlerde seçim telaşı ile bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. 5 yıldır sadece algı ve israf yapan belediye yönetimi, son günlerde gidici olduğu anlamış olmalı ki daha önce yaptıkları yerleri söküp yeniden yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



“Mersin’in değişime ihtiyacı var”

Yaptığı ziyaretlerde Mersin’in sorunlarını not ettiklerini dile getiren Soydan, “İş dünyası, üretici, çiftçi, ev hanımı veya esnaf aynı şeyi söylüyor ve Mersin’in değişime ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Mersin’in artık zaman kaybetme lüksü kalmadı. Halkımızda bunu bize ifade ediyor. Bizim vaatlerimiz değil, gerçekçi projelerimiz var. Mersin’in sorunlarını çok iyi biliyoruz ve ona göre çözümlerimizle geliyoruz" diye konuştu.



“Mersin’in ulaşım ve trafik sorununu çözeceğiz"

İşçi çıkarmayacaklarını bir kez daha yineleyen Soydan, “Mersin halkı en pahalı suyu içiyor. Trafik sorunu en önemli sorun haline gelmiş. Ulaşım sorunu giderek büyüyor. Sosyal yardımlara ayrılan bütçe çok az, biz bunu arttıracağız ve sorunların çözümü için tüm projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Hizmet odaklı bir yönetim modeli ile çalışacaklarını kaydeden Soydan, "Çalışan hiçbir işçimizin, emekçinin alın teri ile oynamak gibi bir şey olamaz. Sonuçta bunun hem vicdanen hem de Allah katında yeri yoktur. Biz işini düzgün yapan, işini sahiplenen bütün emekçi kardeşlerimizle birlikte, özlük haklarında da iyileştirmeler yaparak, herkesin eşit ücretlerle işinin karşılığını alabileceği huzurlu ve mutlu çalışma ortamında birlikte olacağız” dedi.



“Su fiyatlarını indireceğiz”

Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan illerin başında Mersin’in geldiğini hatırlatan Soydan, şöyle devam etti; "Mersin Büyükşehir Belediyesi büyük bir belediyedir. Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinde yönetim tarafından gündeme getirildiğinde iki defa oy vererek zamları önleme adına karar almıştık ama mahkeme kararıyla bu zamlı tarife Mersin'de hemşerilerimize uygulandı ve Mersin pahalı bir içme suyu içiyor. Farklı Büyükşehir Belediyelerini de inceledik, aynı dilimde içme suyu kullanılmış ve aynı elektrik sarfiyatı sarfedilen şebekelerden kaynağa getirilen sularda baktığımız zaman yüzde 30 Mersin Belediyesi su faturaları fazla. İlk işimiz meclis gündeminde su faturalarımızı indirip, kaliteli ve ucuz içme suyunu halkımıza temin etmektir.”



“Kimin hangi ittifakı yaptığına bakmıyoruz. Tüm halkımızın oyuna talibiz”

DEM Parti’nin Büyükşehirde aday çıkarmaması ile CHP -DEM ittifakı soruları üzerine de konuşan Soydan, “Biz Cumhur İttifakıyız ve ittifakımıza sahip çıkıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, hangi siyasi görüşten olursa olsun her vatandaşımızın oyuna talibiz. Kim, ne ittifak yaptı, biz ona bakmıyoruz. Karşı taraf sürekli farklı söylemlerle bu ittifakı kabul etmiyor, konuyu birbirlerine atıyorlar. Onun için biz Mersin’e kazandıracağımız hizmetlere odaklandık. Her kesimi de kucaklayacağız. Kimin ne yaptığına bakmıyoruz" İfadelerini kullandı.



“Mersin, tarımın başkenti olmaya aday bir kenttir”

Kentin tarım alanında güçlü olduğuna dikkat çeken Soydan, Mersin’in tarımın başkenti olabileceğini söyleyerek, “Mersin olarak tarımın başkenti olmaya adayız. 329 bin hektarlık tarım arazileri ile Türkiye'de rekoltesi yüksek birçok üründe ilk sıradayız. Tarım A.Ş ile amacımız, girdi maliyetlerini minimum seviyeye çekmek. Bu noktada Bitki Sağlığı Merkezi oluşturarak uzman ziraat mühendislerimiz eşliğinde zirai ilaç desteği, planlı üretim desteği, gübre desteği ve sulama suyu destekleri noktasında çiftçilerimizin yanında olacağız. Pazarlama departmanı kuracağız, ürünlerimizin yeni pazarlar bulması adına beraber çalışacağız. İkinci ürün noktasında tesisler oluşturacağız. Limonata fabrikası kuracağız, soğuk hava deposu ile meyve kurutma tesisleri oluşturacağız. Ürünlerimizi daha katma değerli şekilde değerlenmesi adına çiftçilerimizin her daim yanında olacağız" diye konuştu.



“Metro konusunda Mersin kamuoyu oyalanıyor, mevcut projeyi sil baştan yaptılar”

Metro konusunda yaşayanlara da değinen Soydan, şunları söyledi: “Kamuoyu yoklamalarında birinci çıkan sonuç ulaşım ve trafik sorunumuz, altyapı sorunumuz geliyor. Burada ivedilikle katlı kavşaklarımızı tamamlayıp, yeni otoyol bağlantı yolları ile çevre yollarının açacağız. 2019 yılında onaylanmış bir metro projesi vardı. Yeni yönetim göreve geldikten sonra bu planı revize edip 15 kilometreye düşürdüler ve bunu da maliyeti esas göstererek yaptılar ama proje değiştiği için süreç yeniden başladı. Şu anda 5 yılı kaybettik. Mersin'in şu anda onaylı bir metro projesi yok. Yatırım programına girmiş projesi yok ve bunu bir önceki seçimlerde seçim yatırımı olarak genel başkanlarını çağırıp Mersin'de temel atma töreni yaptılar. Ama maalesef şu anda metro ile ilgili onaylanmış bir proje yok. Mersin kamuoyu oyalanıyor. Biz şunu söylüyoruz, metroyu Cumhur İttifakı kadroları olarak biz yapacağız”