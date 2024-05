Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri'de Güneşli Mahallesi'nde bulunan TÜVTÜRK İstasyonu önünde açıklama yaparak, kredi kartı kullanımlarında "ödeme kuruluş hizmet bedeli" adı altında alınan 77 TL'lik komisyona tepki gösterdi. Şahin, "Türkiye'nin tamamında tek yetkili olan özel hukuka tabi, tüzel bir kişiliğin önündeyiz. Her araç sahibi olan vatandaş geliyor ve burada araçlarını muayene ettiriyorlar. En fazla yarım saat süren bir işlemde binlerce liralık ödemeler yapılıyor. Burada tabii ciddi bir kazanç söz konusu. Devletin de buradan bir geliri söz konusu. Fakat o gelirle yetinmeyip kanunlara aykırı bir davranış söz konusu. Tüzel bir kişiliğe sahip olan ve ücretini devletin belirlediği bir işletme kanuna aykırı bir işlem yapıyor ve bunu çok aleni yapıyor. Burada vatandaş ödemeyi yapıyor ama herkesin nakit parası yok, kredi kartı ile ödeme yapıyor. Taksit falan değil, kredi kartıyla tek çekim yapmak istiyorlar. Fakat buna komisyon alınıyor. Adına komisyon denmiyor, 'ödeme kuruluş hizmet bedeli' diyorlar. Uydur uydur söyle. Ödeme kuruluş hizmet bedeli ne? Bunun mevzuatımızda bir yeri var mı, yok. Fakat bir para alacağım, öyle ya da böyle alacağım, adına da bir şey söylerim ve bana yasal olarak bir sıkıntı dokunmaz. 5465 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunumuz var. Bunun 17. maddesi çok açık bir şekilde 'Kredi kartıyla yapılan işlemlerden dolayı hiç kimse TÜVTÜRK de dahil ek bir ücret talep edemez' diyor. Fakat bu ek ücreti 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli' adı altında uyduruk bir sebeple alıyor. Şimdi bunun karşılığı yok ve devlet buna sormuyor; 'Bu ödeme kurulu hizmet bedeli ne kardeşim ya? Gel bakayım bana bir anlat bunu. Ben bulamadım. Sen nereden çıkardın bunu?' denmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda yetkisi var ve gerekli yaptırımları yapabilir. BDDK'nın da bununla alakalı ciddi bir yaptırımı var" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seslenen Şahin, "Ben bütün vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum. Paraya doymayanlar için bunu söylüyoruz. Uydurup, vatandaşın cebinden bir şekilde para alanlar için söylüyoruz. Bu işlemlerden sonra eğer kendilerinden 'ödeme hizmet bedeli' adı altında kredi kartından komisyon alınmışsa önce BDDK'ya şikayet edelim. Çünkü bunun maddi bir cezası da var. Her işlem için 50 bin TL'ye kadar para cezası var. Türkiye'de şu anda yüz binlerce muayene işlemi yapılıyor ve bunun büyük bir ihtimalle yüzde 90'ı kredi kartıyla ödeniyor ve buradan ekstra komisyon alınıyor. Bu komisyonu belediyeye şikayet edip, daha sonra da hakem heyetlerine gidip hakem heyetlerinden iadesini talep etmek lazım. Şuna da dikkat edelim. 77 TL ödeme kuruluşu hizmet bedeli alıyorlarsa, 15 TL de KDV'sini alıp, vergisini de bize ödettiriyorlar. Acaba banka ne kadar komisyon alıyor? TÜVTÜRK bütün Türkiye'de güçlü bir kuruluş. Sonuçta milyonlarca müşterisi var ve bankalar milyonlarca müşterisi olan bir işletmeye düşük oranda komisyon uygularlar. Belki de uygulamazlar. Acaba TÜVTÜRK 77 TL komisyon alırken bankaya ne kadar ödüyor? Bu da ayrı bir muamma. Oradan da kar elde ediyorlar. Bunlara gerek BDDK'nın gerekse Ticaret Bakanlığının 'dur' demesi lazım. Vatandaşın zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Her taraftan soyulmasına fırsat vermemek lazım. Vatandaşları da bu konuda hakkını aramaya davet ediyorum" diye konuştu.