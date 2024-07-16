Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden Brisa, Türkiye’nin küresel su arıtma markası Rielli iş birliğinde gerçekleştirdiği öncü bir projeyle su döngüselliğinde önemli bir kazanıma imza attı. CDP (Karbon Saydamlık Projesi) programı ‘Su Güvenliği’ kategorisinde global liderler arasında yer alan Brisa, atık su geri kazanım tesisindeki filtrelerde biriken atıkları milimetrenin 50 binde biri hassasiyetindeki Rielli UF Filtrelerle geri kazanıyor su döngüsüne tekrar katıyor.

Su Güvenliği konusunda uluslararası inisiyatifleri destekleyen ve su ayak izini sürekli takip eden Brisa’nın Su Döngüselliği konusuna da büyük önem verdiğini ifade eden Brisa CEO’su Haluk Kürkçü “Brisa’da her işimizi düşünmeye sürdürülebilirlik ile başlıyoruz. Bu kapsamda doğal kaynakların verimli kullanımı ve daha az atık, öncelikli odak alanlarımızdan biridir. Uzun dönemli iş planlarımızı, önümüzdeki yıllarda azalacağı öngörülen su kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmak doğrultusunda hazırlıyoruz. İzmit fabrikamızda yeraltı su çekimi verisini 2008’den beri takip ediyoruz ve su kullanımının azaltılması, atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalarımız sonucu yüzde 79 azaltım sağladık. Operasyonlarımızı geri dönüşüm, yağmur suyu kullanımı, gri su kullanımı ve su monitör sistemleri ile verimliliği artırarak yürütüyoruz.” dedi.

Haluk Kürkçü, sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların korunması ve atıkların minimize edilmesi konusunda, döngüsellik prensiplerinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınıp, mümkün olan her noktada somut uygulamalara dönüşmesi çok önemli. Rielli iş birliğimiz, süreçlerimiz sonucu ortaya çıkan atık suları arıttığımız biyolojik arıtma tesisimizin filtre atıklarını, son derece verimli ve ekonomik bir yöntemle su döngümüze geri kazandırmamızı sağladı. Bu inovatif çözümle, bir kez daha öncü bir uygulamaya imza attık.”

Endüstriyel arıtma cihazları konusunda alanında 30 yılı aşkın köklü geçmişiyle 6 kıtada ve 80’i aşkın ülkede tercih edilen Türkiye’nin global su arıtma markası Rielli’yi bünyesinde barındıran Kazancı Çevre Tekniği’nin Kurucu Genel Müdürü Artun Kazancı, “Su, sanıldığından çok daha kıt bir doğal kaynak ve Su Güvenliği, sürdürülebilir bir gelecek için en önemli konuların başında geliyor. BM verilerine göre, dünyada bulunan suyun sadece yüzde 0.5'i kullanılabilir tatlı su. Dünyanın tatlı su kaynaklarının büyük bölümü buzullarda, atmosferde veya toprakta hapsolmuş durumda. Bu nedenle su kaynaklarının verimli kullanımı, endüstriyel ve evsel suyun geri kazanımı hayati önem taşıyor. Sanayi ve rekabetçilik alanında olduğu gibi Sürdürülebilirlik alanında da küresel liderlik kimliğine sahip Brisa’nın Su Güvenliği konusunda atmış olduğu önemli adımlara, bir yenisini birlikte eklemekten gurur ve heyecan duyduk” dedi.

Artun Kazancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Brisa iş birliğimizde yola çıkarken, geri kazanım tesisleri faal durumdaydı. Öte yandan, suyun sürekli geri döndürüldüğü sistemlerde zamanla bakteri ve virüs oluşumu riski ortaya çıkar. Rielli’nin inovatif ve müşterisine kazanç sağlayan çözümler ilkesiyle Brisa’ya, bu riskin bertaraf edilmesi ve sadece kum tortu vs içeren çok temiz bir atık suyun daha kötüsüyle karışmadan su döngüsüne geri kazandırılma fırsatı sunduk. Bizden önce kimsenin fark etmediği bu geri kazanım fırsatı, 0,02 mikron hassasiyetteki daldırma tip UF filtrelerimizle sunuyoruz.”

Brisa İzmit tesisinde mevcut kurulu kum filtrelerin, düzenli olarak ters yıkama yaparak kendilerini temizleme işlemi sonucu oluşan tortulu su, Rielli daldırma tip UF filtreleriyle 0,02 mikron (milimetrenin 50 binde biri) hassasiyetinde filtrasyondan geçilerek su döngüsüne katılıyor. Günlük 50 ton kapasiteye sahip olan sistem, yüzde 95 verimlilik sağlıyor. 2 yıl firma garantisiyle sunulan Rielli daldırma tip UF filtreler, 10 yıla varabilen kullanım ömrü sunuyor. Rielli geri kazanım sistemleri, ham su birim maliyetine bağlı olarak, 12 ay gibi kısa bir sürede kendi maliyetlerini karşılayabilme özelliği de taşıyor.