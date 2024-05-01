Türkiye’nin moda ve perakende öncüsü olan Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı başvuru 25 Nisan 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım üstlenirken, Ak Yatırım da konsorsiyum eş lideri olarak görev alıyor.

1988 yılında İstanbul Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir mağazayla kurulan Koton, bugün hazır giyim sektöründe uluslararası bir moda perakende markası olarak faaliyetini sürdürüyor. Kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde “one stop shop” olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlayan ve satışını gerçekleştiren Koton, son 10 yıldır Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nde yapılan araştırmalarda ‘En Beğenilen Kadın Giyim Markası' seçildi. Koton, 7.900’ü aşan çalışanıyla global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.

FAVÖK %26,6

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde brüt kâr marjını %52, FAVÖK marjını ise %26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.

Ürünlerinin %88’ini yerli tedarikçilerden sağlayarak, Türk tekstil ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan Koton, 2023’te, perakende ve online satış kanallarıyla birlikte 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve 60 milyon adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdi. Mağazaları, online satış kanalları ve toptan satış yöntemleriyle Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya dek Koton markalı ürünlerini global düzeyde modaseverlerle buluşturan şirket, bugün gelirinin %34,5’ini yurt dışı faaliyetlerinden elde ediyor. Koton, son olarak Fildişi Cumhuriyeti, Cezayir ve Mısır’da yeni mağazalarını hizmete soktu. Önümüzdeki dönemde Kuveyt, Katar, Umman ve Macaristan’da mağaza açmaya hazırlanan Koton, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ila 150 yeni mağaza açılışı planlanıyor.

Türk tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü

Koton, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da Türk tekstil sektöründe öncü adımlar atıyor. 2020 yılında yayımladığı “Yaşama Saygı” Manifestosu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan ve 2040 yılına kadar karbon nötr şirket olma hedefiyle yatırımlar gerçekleştiren Koton, 2023 yılında gelirinin %30’unu sürdürülebilir ürünlerden sağladı.

Halka arz edilecek paylar

Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Koton’un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.

Halka arzın ayrıntılarını paylaştılar

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu İstanbul’da Mandarin Oriental Bosphorus‘ta düzenlenen basın toplantısında halka arzın ayrıntılarını ve büyüme hedeflerini açıkladı.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ediyor ve büyüme yolculuğumuzda kilit bir adım olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız. Koton olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni mağaza açılışları gerçekleştirmeye, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmelerle online ekosistemimizi büyütmeye ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanacağız.”

“Sektöre örnek olacak karlılık performansımız var”

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, ise şu bilgileri paylaştı: “Son derece başarılı bir yıl tamamladık. 2023’te enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına göre yaklaşık 17,2 milyar TL ciro ile kapatırken, 2021-2023 arasında yaklaşık %10 reel büyüme kaydettik. Brüt kâr marjımızı %52, FAVÖK marjımızı ise %26,6 olarak gerçekleştirerek sektöre örnek olacak bir kârlılık performansı ortaya koyduk. Yurt dışı satışlarımız da iyi sonuçları destekledi. Yurt dışının toplam ciro içindeki payını %34,5’e taşıdık. Önümüzdeki dönemde bunu %35’in üzerine taşımak istiyoruz. Geçen yıl yurt dışında 23 mağaza açtık. Kongo, Fildişi, Mısır ve Cezayir gibi yeni ülkelere giriş yaptık. Mevcutta Türkiye dışında 29 ülkede mağazamız bulunuyor. İlk hedeflerimiz içinde Macaristan, Umman, Katar ve Kuveyt var. Öte yandan global düzeyde yürüttüğümüz e-ticaretin çok önemli bir büyüme alanımız olmayı sürdürmesini istiyoruz. Şu an e-ticaret'in toplam satış gelirlerimiz içindeki payı %10,7 oranında. Üç yıl içinde hem Türkiye, hem de yurt dışında kendi online satış kanallarımız ve iş birliği yaptığımız pazaryerleri aracılığıyla bu oranı %15 - 20’lere ulaştırmayı planlıyoruz.”

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise şunları söyledi: “Halka arz, pek çok açıdan bizim için çok kıymetli bir adım. Bu aşamaya gelmiş olmamız, bugüne kadar yaptığımız tüm iyi işlerin teyidi niteliğinde. Halka arzı, Koton’un potansiyelini ortaya koyacak, organizasyonumuzun prestijini artıracak kilit bir adım olarak görüyoruz.”

RAKAMLARLA KOTON (2023)

Türkiye’de 241 ve yurt dışında 196 mağaza olmak üzere toplamda 437 mağaza

mağaza Mağazalar ve e-ticaret yoluyla 70 ülkede satış

ülkede satış Yurt dışı gelir oranı %34,5

35 yıllık moda ve perakende deneyimi

Mağaza ve e-ticaret kanallarına 300 milyon ziyaret

ziyaret 60 milyon adet ürün satışı

adet ürün satışı %88 yerli tedarik oranı

yerli tedarik oranı 10 kez "En Beğenilen Kadın Markası"

Türkiye'de "İyi Pamuk Girişimi'ne (Better Coton Initiative) üye olan ilk perakende şirketi

7933 çalışan

çalışan 17,2 milyar TL ciro

HALKA ARZIN KÜNYESİ