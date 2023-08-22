Turkcell Dergilik, dijital dünyanın değişen taleplerine yanıt olarak 5 Eylül 2023’te sona eriyor!

Turkcell Dergilik, abonelerine yolladığı e-posta ile 5 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hizmetini sonlandıracağını duyurdu. Turkcell’in paylaşımında, “ Dijital dünyanın sürekli değişen talep ve beklentileri doğrultusunda stratejik planlarımızı güncelleyerek Dergilik platformunu sonlandırma kararı aldık.” ifadesi kullanıldı.

Dergilik uygulaması belirtilen tarihten itibaren tüm uygulama mağazalarından kaldırılacak. Aboneler, yayınlarla ilgili istatistiki bilgilere 5 Eylül’e kadar erişebilecekler. Sorular için [email protected] adresi yıl sonuna dek aktif olacak.

Yazılı olarak iletilen mesajda Turkcell, Dergilik’e sağlanan içerik ve yayın desteği için abonelerine teşekkür etti.

DERGİLİK NEDEN KAPATILDI?

Yıllardır abonelerine dijital olarak desek veren Turkcell Dergilik'in kapatılması aboneler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Turkcell Dergilik neden başarısız oldu? sorusunu sormaya başladı.

Turkcell tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, 5 Eylül itibariyle uygulamaya erişim sağlanmaması da kullanıcıları zora sıkacak gibi görünüyor. Yıllardır yayınlarını dijital olarak Dergilik platformuna yükleyen aboneler 5 Eylül'den sonra ne yapacak, yüklenen yayınlara erişim sağlanabilecek mi gibi sorular henüz cevap bulmuş değil.