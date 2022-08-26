banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika

Türkiye uçak sayısı ve genç filoda Akdeniz’de ilk sırada

Türkiye’de 356’sı THY ve alt markası AnadoluJet’in olmak üzere özel havayollarınınkilerle toplam 554 uçak ile en çok uçağı olan ilk 10 ülke içinde Uçak filosunun ortalama yaşı 9.5. Buna göre Türkiye Akdeniz bölgesinde en çok uçak ve en genç filoya sahip. Akdeniz’de Türkiye’yi uçak sayısında 507 ile İspanya izliyor. İspanya uçak filosunun ortalama yaşı 11.8 yıl.

Turizm 26.08.2022, 11:44 26.08.2022, 12:09
Türkiye uçak sayısı ve genç filoda Akdeniz’de ilk sırada

Dünya Gazetesi’nin Seyahat Endüstrisi sayfasındaki habere göre pandemi, arkasından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile gelen yaptırımlar ve enflasyon ile petrol fiyatlarındaki yükselişinin bilet fiyatlarına yansıması ile uçak yolculuğu yatırım ve işletmeciliği havacılık sektörü zor bir döneme girdi.

Bu dönemde çok sayıda batan havayolu, kamu eliyle kurtarılan ve darboğazı aşmak için şirket birleşmelerine gidenler oldu. Aynı dönemde yeni havaalanları da kuruldu.

Türkiye havacılıkta bu dönemi THY üzerinden en az zararla kapattı. Bu dönemde uluslararası alanda ve bölgede yaşanan gelişmeler Türkiye’ye yaradı. Sektörün lokomotifi ve ülkenin bayrak taşıyıcısı THY bu dönemde uçuş sayısı ve uçuş noktalarını artırdı, doluluk oranını yükseltti, borçlarını azaltıp kârını artırdı.

Türkiye uçak sayısı ile dünyada ilk 10’da, Akdeniz bölgesinde uçak sayısı ve genç filo yaşında lider.

Havada da Çin ABD ile yarışıyor

Bu arada Amerika ile Çin, sivil havacılıkta da yarışıyor.

Dünyada 22.799'u aktif, 5.490'ı yerde olmak üzere toplam 28.289 yolcu uçağı var. Dünyadaki üç uçaktan bir Amerika’nın. ABD’nin 9.375 uçağı var. O’nu 4.168 uçakla Çin izliyor. Amerika’daki uçakların ortalama yaşı 16.4 yıl Çin’deki uçakların ortalama yaşı 8.8 yıl. Buna göre Amerika’daki uçak sayısı Çin’in iki katı. Çin’deki uçakların ortalama yaşı Amerika’nın yarısı.

AB’de durum

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki toplam uçak sayısı Amerika kadar etmiyor. AB üyesi ülkelerde sivil havacılıkta kullanılan toplam uçak sayısı 6.711. Uçakların ortalama yaşı da toplam filonun yüzde 21’i 5 yaşından küçük. Uçakların yüzde 27’si de 5 ila 9 yaşında. Yüzde 19'u 10 ila 14 yaşında, yüzde 34’ü 15 ila 19 yaş, yüzde 17’si 20 yaşında, yüzde 17’si de 20 yaş üzerinde.

Akdeniz ülkelerinin uçak sayısı ve filo yaşı

Ülke

Uçak Sayısı

Ortalama Filo Yaşı

Türkiye

554

9.5

Portekiz

154

10.1

Mısır

125

11.6

İspanya

507

11.8

Fransa

465

12.6

Yunanistan

111

12.6

En çok yolcu uçağı olan ilk 20 ülke

Ülke Uçak sayısı Filo yaşı

ABD 9.375

16.4
Çin 4.168

8.8
Rusya 1.195

12.1
Kanada 1.050 18.2
İngiltere 992

13.8
Almanya 832

14.3
Hindistan 720

7.1
Japonya 677

9.1
İrlanda 578

12.4
B.A.E 552

8.8
Türkiye 544

9.5
Endonezya 524

12.4
İspanya 507

11.8
Meksika 483

12.6
Fransa 465

12.6
G.Kore 391

12.2
Malta 337

10.8
Hollanda 324

12.8
S. Arabistan 290

9.1
Malezya 273

10.5

#THY #Rusya #hava #Ukrayna
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
23
parçalı bulutlu