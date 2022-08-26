Türkiye uçak sayısı ve genç filoda Akdeniz’de ilk sırada
Türkiye’de 356’sı THY ve alt markası AnadoluJet’in olmak üzere özel havayollarınınkilerle toplam 554 uçak ile en çok uçağı olan ilk 10 ülke içinde Uçak filosunun ortalama yaşı 9.5. Buna göre Türkiye Akdeniz bölgesinde en çok uçak ve en genç filoya sahip. Akdeniz’de Türkiye’yi uçak sayısında 507 ile İspanya izliyor. İspanya uçak filosunun ortalama yaşı 11.8 yıl.
Dünya Gazetesi’nin Seyahat Endüstrisi sayfasındaki habere göre pandemi, arkasından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile gelen yaptırımlar ve enflasyon ile petrol fiyatlarındaki yükselişinin bilet fiyatlarına yansıması ile uçak yolculuğu yatırım ve işletmeciliği havacılık sektörü zor bir döneme girdi.
Bu dönemde çok sayıda batan havayolu, kamu eliyle kurtarılan ve darboğazı aşmak için şirket birleşmelerine gidenler oldu. Aynı dönemde yeni havaalanları da kuruldu.
Türkiye havacılıkta bu dönemi THY üzerinden en az zararla kapattı. Bu dönemde uluslararası alanda ve bölgede yaşanan gelişmeler Türkiye’ye yaradı. Sektörün lokomotifi ve ülkenin bayrak taşıyıcısı THY bu dönemde uçuş sayısı ve uçuş noktalarını artırdı, doluluk oranını yükseltti, borçlarını azaltıp kârını artırdı.
Türkiye uçak sayısı ile dünyada ilk 10’da, Akdeniz bölgesinde uçak sayısı ve genç filo yaşında lider.
Havada da Çin ABD ile yarışıyor
Bu arada Amerika ile Çin, sivil havacılıkta da yarışıyor.
Dünyada 22.799'u aktif, 5.490'ı yerde olmak üzere toplam 28.289 yolcu uçağı var. Dünyadaki üç uçaktan bir Amerika’nın. ABD’nin 9.375 uçağı var. O’nu 4.168 uçakla Çin izliyor. Amerika’daki uçakların ortalama yaşı 16.4 yıl Çin’deki uçakların ortalama yaşı 8.8 yıl. Buna göre Amerika’daki uçak sayısı Çin’in iki katı. Çin’deki uçakların ortalama yaşı Amerika’nın yarısı.
AB’de durum
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki toplam uçak sayısı Amerika kadar etmiyor. AB üyesi ülkelerde sivil havacılıkta kullanılan toplam uçak sayısı 6.711. Uçakların ortalama yaşı da toplam filonun yüzde 21’i 5 yaşından küçük. Uçakların yüzde 27’si de 5 ila 9 yaşında. Yüzde 19'u 10 ila 14 yaşında, yüzde 34’ü 15 ila 19 yaş, yüzde 17’si 20 yaşında, yüzde 17’si de 20 yaş üzerinde.
Akdeniz ülkelerinin uçak sayısı ve filo yaşı
|
Ülke
|
Uçak Sayısı
|
Ortalama Filo Yaşı
|
Türkiye
|
554
|
9.5
|
Portekiz
|
154
|
10.1
|
Mısır
|
125
|
11.6
|
İspanya
|
507
|
11.8
|
Fransa
|
465
|
12.6
|
Yunanistan
|
111
|
12.6
En çok yolcu uçağı olan ilk 20 ülke
Ülke Uçak sayısı Filo yaşı
|ABD
|9.375
|
16.4
|Çin
|4.168
|
8.8
|Rusya
|1.195
|
12.1
|Kanada
|1.050
|18.2
|İngiltere
|992
|
13.8
|Almanya
|832
|
14.3
|Hindistan
|720
|
7.1
|Japonya
|677
|
9.1
|İrlanda
|578
|
12.4
|B.A.E
|552
|
8.8
|Türkiye
|544
|
9.5
|Endonezya
|524
|
12.4
|İspanya
|507
|
11.8
|Meksika
|483
|
12.6
|Fransa
|465
|
12.6
|G.Kore
|391
|
12.2
|Malta
|337
|
10.8
|Hollanda
|324
|
12.8
|S. Arabistan
|290
|
9.1
|Malezya
|273
|
10.5
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0