Türkiye uçak sayısı ve genç filoda Akdeniz’de ilk sırada

Dünya Gazetesi’nin Seyahat Endüstrisi sayfasındaki habere göre pandemi, arkasından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile gelen yaptırımlar ve enflasyon ile petrol fiyatlarındaki yükselişinin bilet fiyatlarına yansıması ile uçak yolculuğu yatırım ve işletmeciliği havacılık sektörü zor bir döneme girdi.

Bu dönemde çok sayıda batan havayolu, kamu eliyle kurtarılan ve darboğazı aşmak için şirket birleşmelerine gidenler oldu. Aynı dönemde yeni havaalanları da kuruldu.

Türkiye havacılıkta bu dönemi THY üzerinden en az zararla kapattı. Bu dönemde uluslararası alanda ve bölgede yaşanan gelişmeler Türkiye’ye yaradı. Sektörün lokomotifi ve ülkenin bayrak taşıyıcısı THY bu dönemde uçuş sayısı ve uçuş noktalarını artırdı, doluluk oranını yükseltti, borçlarını azaltıp kârını artırdı.

Türkiye uçak sayısı ile dünyada ilk 10’da, Akdeniz bölgesinde uçak sayısı ve genç filo yaşında lider.

Havada da Çin ABD ile yarışıyor

Bu arada Amerika ile Çin, sivil havacılıkta da yarışıyor.

Dünyada 22.799'u aktif, 5.490'ı yerde olmak üzere toplam 28.289 yolcu uçağı var. Dünyadaki üç uçaktan bir Amerika’nın. ABD’nin 9.375 uçağı var. O’nu 4.168 uçakla Çin izliyor. Amerika’daki uçakların ortalama yaşı 16.4 yıl Çin’deki uçakların ortalama yaşı 8.8 yıl. Buna göre Amerika’daki uçak sayısı Çin’in iki katı. Çin’deki uçakların ortalama yaşı Amerika’nın yarısı.

AB’de durum

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki toplam uçak sayısı Amerika kadar etmiyor. AB üyesi ülkelerde sivil havacılıkta kullanılan toplam uçak sayısı 6.711. Uçakların ortalama yaşı da toplam filonun yüzde 21’i 5 yaşından küçük. Uçakların yüzde 27’si de 5 ila 9 yaşında. Yüzde 19'u 10 ila 14 yaşında, yüzde 34’ü 15 ila 19 yaş, yüzde 17’si 20 yaşında, yüzde 17’si de 20 yaş üzerinde.

Akdeniz ülkelerinin uçak sayısı ve filo yaşı

Ülke Uçak Sayısı Ortalama Filo Yaşı Türkiye 554 9.5 Portekiz 154 10.1 Mısır 125 11.6 İspanya 507 11.8 Fransa 465 12.6 Yunanistan 111 12.6

En çok yolcu uçağı olan ilk 20 ülke

Ülke Uçak sayısı Filo yaşı