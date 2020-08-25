Sabiha Gökçen’den Almanya’ya seyahat edeceklere önemli uyarı!

Sabiha Gökçen’in resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda “Almanya’ya gitmeden önce terminalimizde PCR testi yaptıracak olan yolcularımızın dikkatine!

PCR testi sonuçları, test numunesinin alındığı saatten itibaren 48 saat geçerlidir.

2 yaş üzerindeki çocukların test yaptırması gerekmektedir.

Test ücreti 250 TL olup, ilgili ödeme işlemi havalimanımızdaki PCR test merkezinde bulunan vezneye nakit ya da kredi kartı ile yapılabilmektedir” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 33 yurt içi ve 45 yurt dışı olmak üzere toplamda 78 ayrı noktaya olan uçuşlarına devam ediyor.