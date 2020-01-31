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İsfanbul Tema Park, 2020 yenilikleriyle EMITT'te

Bulunduğu bölgede lider konumda bulunan ve dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT, bu yıl 30 Ocak-02 Şubat 2020 tarihleri arasında 24. Kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

İsfanbul Tema Park, 2020 yenilikleriyle EMITT'te

Bulunduğu bölgede lider konumda bulunan ve dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT, bu yıl 30 Ocak-02 Şubat 2020 tarihleri arasında 24. Kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

31 Ocak 2020 Cuma 13:44
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İsfanbul Tema Park, 2020 yenilikleriyle EMITT'te

Eğlence sektöründe gerçekleştirdikleri yeniliklerle ilgili olarak konuşan İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger “Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT, her yıl turizme yön verenleri ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen ziyaretçileri ağırlayarak, sektörün büyümesine ve gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor. Biz de Gürsoy Grup çatısı altında yer alan Türkiye’nin ilk tema parkı İsfanbul Tema Park olarak, her sene olduğu gibi bu yıl da Emitt’te yerimizi alıyoruz. İstanbul’un eğlence turizmine katkı sağlayan bir marka olarak, turizmin kalbinin attığı bu önemli etkinlikte ziyaretçilerimizi ağırlayacağız.” şeklinde konuştu.

İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger ile Ekovitrin Muhabiri Ali Karabaş

"2020 HEDEFİMİZ 1 MİLYON YABANCI TURİST"

2019’da özellikle yabancı ziyaretçiler açısından verimli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Tonger, “İsfanbul Tema Park, Körfez ülkelerinden misafirlerin çok tercih ettiği bir merkez. 2019’da 500 bine yakın yabancı misafir ağırladık. 2020'de de hedefimiz bunu ikiye katlayarak 1 milyon kişiye ulaşmak. Bunun yanı sıra öğrenci gruplarını da ağırlıyoruz. Senede 100-150 bin öğrenci ziyaretçimiz oluyor. En büyük ve öncelikli hedef kitlemiz çocuklu aileler. ‘İsfanbul Resort’ adında bir çatı yapı kurma gayreti gösteriyoruz. İsfanbul’u alışveriş merkeziyle, tema parkıyla, otel yatırımı ile İstanbul'un turistik bir simgesi haline getirmek istiyoruz. Yabancı misafirlerin İstanbul’a gelmesi için bir sebep olmak istiyoruz. Bu yüzden turizm dünyası ile tatil ve eğlence arayanların buluştuğu EMITT’te yer alarak uluslararası sektör liderlerine ve misafirlerimize İsfanbul Tema Park’ı anlatıyoruz” dedi.


İsfanbul Tema Park, 30 Ocak- 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te 7. Salon E 400 no.lu stantta ziyaretçiler ile buluşacak.

Son Güncelleme: 31.01.2020 15:00
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