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Almanya'da Türk turizmi için kritik toplantı! Hüseyin Baraner yazdı

Yarın Almanya'da Türk turizmi için çok kritik bir toplantı var. Almanya'yı yönetenler salı günü Türkiye-Almanya arası turizm akışını da masaya yatıracaklar. Hüseyin Baraner yazdı...

Almanya'da Türk turizmi için kritik toplantı! Hüseyin Baraner yazdı

Yarın Almanya'da Türk turizmi için çok kritik bir toplantı var. Almanya'yı yönetenler salı günü Türkiye-Almanya arası turizm akışını da masaya yatıracaklar. Hüseyin Baraner yazdı...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46
2012 Okunma
Almanya'da Türk turizmi için kritik toplantı! Hüseyin Baraner yazdı

Almanya'nın Başkenti Berlin de çok önemli bir Türkiye'yi de ilgilendiren toplantı yapılacak.

Almanya'yı yönetenler salı günü Türkiye Almanya arası turizm akışını da masaya yatıracaklar.

Kilit adam: Heiko Maas

Evet son sözü Almanya adına  Federal Almanya Dışişleri Bakanı Maas söyleyecek.

Öbür tarafta Federal Almanya Seyahat Birliği Başkanı (DRV) Norbert Fiebig, Türkiye için yoğun baskı yapıyor. 

Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa'da hem önemli turizm patronlarıyla, hemde aynı zamanda meslektaşları ile çok yoğun bir telefon diplomasisine başladı.

TÜRSAB, TÜROFED, TÜROB, AKTOB; tur peratörlerini yakın takibe aldı. Zaten kriz süresinde hep iç içelerdi ve devamlı uyarlama ve akord çalışmaları düzenliyorlardı.

Bende yıllardır tanıdığım Federal Meclis'teki birkaç milletvekili dostum ile telefonda yoğun temasa geçtim.

Cebimde 7 bin yabancı meslektaşımın ve siyasinin numarası kayıtlı.



Arıyorum:

Başlık;

Tatil için en uygun ülke Türkiye!



Neden?

Çünkü:

1. Otellerimiz ve tesislerimiz büyük ve temiz. Altyapısı çok üstün.

2. Otel bahçelerimiz bir tropik dünya.

3. Personelimiz eğitimli ve hassas.

4. En sağlıklı taze yemekler bizde.

5. Sahilllerimiz uzun ve bakımlı, herkese yer var..

6. Eczane ve hastane ağı muhteşem

Evet...

Şimdi telefon diplomasisi zamanı.



Siz de yabancı dostlarınızı, iş ortaklarınızı arayın ve "Tatiliniz için en uygun ülke TÜRKİYE" deyin.

Siyaseti ve iç çekişmeleri gelecek yıla erteleyin.

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