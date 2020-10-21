Almanların en çok aradığı Türk otelleri hangileri?

Alman turizm haber sitesi fvw.com’un, seyahat teknolojileri firması TrevoTrend ortaklaşa hazırladığı “fvw Hotelmeter” listesinin 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki sonuçları açıklandı.

İLK 5’TE TÜRKİYE OTELLERİ YER ALDI

Tüm ülkeler çapında Almanya’da en çok aranan ilk 10 otel sıralamasında bu hafta da sadece Türkiye ve Yunanistan otelleri yer aldı.

Tüm ülkeler çapında en çok aranan ilk 10 otel arasında 7 Türkiye oteli bulunuyor. Bu oteller arasında: Delphin BE Grand Resort, Aquaworld Belek, Delphin Imperial, Adalya Ocean, Royal Dragon, Miracle Resort ve Side Crown Palace aldı.

Almanların “Tüm Ülkeler” kategorisinde en çok aradıkları oteller listesi şu şekilde:

Delphin BE Grand Resort – Türkiye Aquaworld Belek – Türkiye Delphin Imperial – Türkiye Adalya Ocean – Türkiye Royal Dragon – Türkiye Lyttos Beach – Yunanistan Miracle Resort – Türkiye Pilot Beach Resort – Yunanistan Anissa Beach&Village – Yunanistan Side Crown Palace – Türkiye

12 – 18 Ekim tarihleri arasında Almanların en çok aradıkları Türkiye otellerinin listesi ise şu şekilde: