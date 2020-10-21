Son Dakika
Almanların en çok aradığı Türk otelleri hangileri?
Geçen hafta (12 – 18 Ekim tarihleri arasında) Almanların en çok aradığı Türkiye’deki resort otelleri listesi belli oldu.
Turizm 21.10.2020, 09:44
4
Alman turizm haber sitesi fvw.com’un, seyahat teknolojileri firması TrevoTrend ortaklaşa hazırladığı “fvw Hotelmeter” listesinin 12 – 18 Ekim tarihleri arasındaki sonuçları açıklandı.
İLK 5’TE TÜRKİYE OTELLERİ YER ALDI
Tüm ülkeler çapında Almanya’da en çok aranan ilk 10 otel sıralamasında bu hafta da sadece Türkiye ve Yunanistan otelleri yer aldı.
Tüm ülkeler çapında en çok aranan ilk 10 otel arasında 7 Türkiye oteli bulunuyor. Bu oteller arasında: Delphin BE Grand Resort, Aquaworld Belek, Delphin Imperial, Adalya Ocean, Royal Dragon, Miracle Resort ve Side Crown Palace aldı.
Almanların “Tüm Ülkeler” kategorisinde en çok aradıkları oteller listesi şu şekilde:
- Delphin BE Grand Resort – Türkiye
- Aquaworld Belek – Türkiye
- Delphin Imperial – Türkiye
- Adalya Ocean – Türkiye
- Royal Dragon – Türkiye
- Lyttos Beach – Yunanistan
- Miracle Resort – Türkiye
- Pilot Beach Resort – Yunanistan
- Anissa Beach&Village – Yunanistan
- Side Crown Palace – Türkiye
12 – 18 Ekim tarihleri arasında Almanların en çok aradıkları Türkiye otellerinin listesi ise şu şekilde:
- Delphin BE Grand Resort
- Aquaworld Belek
- Delphin Imperial
- Adalya Ocean
- Royal Dragon
- Miracle Resort
- Side Crown Palace
- Royal Holiday Palace
- Adalya Elite Lara
- Maxx Royal Belek Golf Resort
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3