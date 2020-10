Acentalar Bakan Ersoy’dan ne istedi?

Turizmciler ve Seyahat Acentaları Platformu (TURSAPNET) üyeleri bugün İstanbul Fairmont Hotel’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

TURSAPNET üyeleri Bakan Ersoy ile görüşmelerinin ardından; kamu ve ilgili mercilerden talep ve beklentilerini basın açıklamasıyla paylaştı.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM 5902 SAYILI AFET VE ACİL DURUM KANUNU’NUN NET TANIMIDIR

Açıklamanın başında turizm sektörünün Türkiye ekonomisine yönelik önemine vurgu yapıldı ve “sayısal anlamda ve ciro olarak geçen sene ile kıyaslandığında, kayıplarımızın en az yüzde 75 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. İçinde bulunduğumuz durum 5902 sayılı afet ve acil durum kanununun net tanımıdır” ifadelerine yer verildi.

“Ekonomimize taze kan pompalayan, sektörümüzün kalbi durumunda olan seyahat acentelerinin, gelecekte de bu işlevini yürütebilmesi ancak ekonomik katkı ve hibe yardımlarla mümkündür” açıklamasında bulunan acentalar; taleplerini şu şekilde sıraladılar:

TÜRSAB üyesi şirketlere hiçbir ticari kısıtlama olmaksızın, şirket başına 75.000 TL tutarında hibe verilmesi ve işe devamlarının sağlanması.

Devlet Bankalarından ticari sicili uygun olan turizm şirketlerine yönelik, bir sene ödemesiz, 36 ay vadeli ve düşük faizli KGF destekli kredi çıkartılması

Turizm şirketlerinin 2021 yılı sonuna dek İŞKUR kısa çalışma ödeneği çerçevesinde desteklenmesi, turizm sektöründeki n itelikli elemanların istihdamına devam edilmesi, emeklilik hak kaybına uğramamaları için SGK primlerin tam sayılması

Turizm şirketlerinin 2021 yılı sonuna dek SGK, muhtasar ve kurumlar vergisinden muaf tutulması

Daha önce devlet bankalarından alınan KGF dahil, her türlü kredi taksiti ve ödemelerinin Haziran 2021 tarihine dek ertelenmesi

Konaklama Vergisi ve Turizm katkı payı uygulamasının 2021 sonuna dek ertelenmesi

Yerli havayollarının uyguladığı turizm şirketlerine kısıtlama getiren kampanyaların önüne geçilmesi, acenta kanalının devre dışı bırakılması gibi haksız rekabet örneklerine müdahale edilerek son verilmesinin sağlanması

Yeni Turizm Kanun taslağının bizlerle paylaşılarak, sektörün ve turizm şirketlerinin ortak mutabakat ve menfaatleri doğrultusunda şekillendirilerek hayata geçirilmesi

İki sene süreyle acenta belge taleplerinin dondurulması ve yeni Acente belgesi verilmemesi

TTGA başta olmak üzere, Türkiye vizyonu için odaklanmış projelerin hayata geçirilmesi konusunda, nitelikli ve deneyimli turizm şirketlerinin de listeye alınması

Hatırlanacağı üzere Turizmciler ve Seyahat Acentaları Platformu (TURSAPNET) öncülüğünde bugün (6 Ekim) gerçekleştirilecek olan basın açıklaması etkinliği tebliğ edilen bir yazı ile COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy acentaları dinlemek ve acentaların taleplerini değerlendirmek üzere bu sabah saat 10:30’da acenta temsilcilerine randevu vermişti.

TURSAPNET ÜYELERİ’NİN KONUYA İLİŞKİN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Kıymetli Üyelerimiz,

Heyecanlı bir süreç sonucu gerçekleştirmekte olduğumuz basın toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün aramızda olan ve bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi turizm sektörü ülke ekonomisi içinde son derece önemli bir yer tutan, top yekûn kalkınmamız için gerekli ve stratejik kaldıraçlardan biridir. Turizm sayesinde ülkemize her sene on milyonlarca turist gelir, milyarlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. İç turizm yapan şirketlerin sağladığı alt yapı ile konaklama tesisleri milyonlarca kişilik istihdam yaratıyor. 500 binden fazla Türk turist yine turizm şirketleri sayesinde dünyayı geziyor. Turizm şirketleri sayesinde havayolları koltuklarını dolduruyor. Bizler on bini aşkın seyahat acentası ve yüzbinlerce turizmci, özverili çalışmalarımız ile 40’tan fazla sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak destekliyoruz.

Turizm şirketleri sağladığı önemli ticaret hacmi ve istihdamın yanı sıra, vergi, stopaj gibi yollarla Maliye Bakanlığı’mıza yıllık 14 milyar dolar civarında kaynak yaratan önemli ve saygın kurumlardır. Tüm dünyanın aynı anda ve eşit oranda olumsuz etkilendiği pandemi süreci herkesin malumudur. Durma noktasına gerileyen ekonomiler, seyahat kısıtlamaları ve sağlık endişeleri nedeniyle turizm sektörü bu sürecin gerçek anlamdaki mağduru olmuştur. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da 7 Eylül 2020 tarihinde, kabine toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında salgından en menfi etkilenen sektörün turizm olduğunu, ülkemiz için önemli istihdam ve gelir kaynağı olan bu sektöre destek verilmesi gerektiğini bizzat ifade etmişlerdir.

Yapmış olduğumuz çeşitli anket ve piyasa sondajları sonunda, sayısal anlamda ve ciro olarak geçen sene ile kıyaslandığında, kayıplarımızın en az yüzde 75 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. İçinde bulunduğumuz durum 5902 sayılı afet ve acil durum kanununun net tanımıdır. Bizler geçmişte de ülkece yaşanan pek çok olaydan yara aldık ve kendi kendimize bu yaraları sardık. Ama bu defa küresel ve uzun süreli bir etki ile karşı karşıyayız. Ülkemizi bilinen hedeflere taşımak için Turizm şirketlerine destek verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ekonomimize taze kan pompalayan, sektörümüzün kalbi durumunda olan seyahat acentelerinin, gelecekte de bu işlevini yürütebilmesi ancak ekonomik katkı ve hibe yardımlarla mümkündür Bu gibi destekler birçok ülkede hayata geçmiş ve turizmciler devlet korumasına alınmıştır.

Türkiye’deki turizmin durmasının bedelini sadece biz turizmciler değil, sağladığımız ekonomiden yararlanan çeşitli sektörler ile çalışan kesim de ödeyecektir. Bu istenmeyen durum sadece bizim değil, kamu maliyesinin de yara alıp çökmesine yol açabilecek büyüklüktedir. Turizmciler olarak bu uyarıyı mesleğimizin de ötesinde ülkemize sahip çıkma adına yapmayı görev biliyoruz.

Bugün, burada, turizm sektörü içinde en önemli yeri tutan seyahat acentelerinin pandemi kaynaklı sorunlarının duyurulması ve bu sabah gerçekleştirdiğimiz önemli bir görüşme ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla huzurunuzdayız. Her şeyden önce, burada bulunmamızın amacı sektörümüzün ortak dertlerinin TÜRSAB yönetimi ve Turizm Bakanımız kanalıyla ekonomik kurula ve Sayın Cumhurbaşkanına kararlı bir şekilde iletilmesi için ricacı olmaktı.

Bizler, hazırlıklarımızı tamamlamışken, dün gece şaşırtıcı bir gelişme oldu. Daha önce tarafımıza izin verilen basın açıklaması etkinliğimiz maalesef, dün gece yarısı, ani bir bildirimle, Covid-19 gerekçesi ile iptal edildi. Konuyla ilgili belgeyi ekte sizlerle de paylaşıyoruz.

Ancak, aynı anda önemli bir gelişme oldu ve iptal konusunda kendisini gecenin çok geç bir saatinde arayarak, bilgisine başvurduğumuz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy durumun önemini ve konuların aciliyetini idrak edip, yoğun programına rağmen bizleri dinlemek ve taleplerimizi bizzat değerlendirmek üzere bu sabah saat 10:30 için bizlere randevu verdi. Bu sürpriz randevu bizleri hem onurlandırdı, hem de turizm şirketlerinin durumunu ilgili makama arz edip, sorunlarımızın çözümü yolunda umutlandırdı. Uzun süredir çektiğimiz sıkıntıların dile getirilmesi için yaptığımız yazışmaların ve yürüttüğümüz çalışmaların amacına ulaşması yolunda çok önemli bir adım oldu.

25 kişilik bir heyetle sayın Bakanımızın huzuruna çıktık ve yine ekte sizlerle paylaştığımız taleplerimizi kendisine elden ilettik. Son derece yapıcı ve yararlı olan görüşmemiz sonrası sayın Bakanımız ilgili konuların bizzat takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Yeri gelmişken taleplerimizi sizlerle de paylaşmak istiyoruz;

Sesimizi duyarak ve durumumuzun önemini ve konuların aciliyetini idrak edip, yoğun programına rağmen bizleri kabul eden, dinleyen ve taleplerimiz değerlendirme sözü veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, TURSAPNET üyeleri adına teşekkür ediyoruz.

Teşekkür faslına geçmişken; Daha önce TÜRSAB genel merkezi önü olarak ilan ettiğimiz basın açıklamamızla ilgili verilen iznin iptal edilmesi nedeniyle bize kapılarını koşulsuz açan ve mükemmel bir şekilde ağırlayan Fairmont Otel’e de teşekkür ediyor, sizlere de göstermiş oldukları misafirperverlik için minnetlerimizi sunuyoruz. Yine bu vesile ile Fairmont Otel’de bugün göreve başlayan genel müdür sayın Nicolas Kipper’a “Yeni yuvanıza hoş geldiniz” diyor ve görevinde başarılar diliyoruz.

Son teşekkürümüz ise bugün burada Samsun’dan, Uşak’tan, Gaziantep’ten, İzmir’den, Bursa’dan, Antalya’dan, Edirne’den, Çanakkale’den, yurdun dört bir yanından büyük bir özveri ile işini, gücünü, ailesini bırakıp gelen ve bizlere destek veren hepsi birbirinden değerli meslektaşlarımıza. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, destek ve güveninize layık olmak, sektörümüzü daha iyi noktalara taşımak için her zamankinden fazla çalışacağımıza söz veriyoruz.