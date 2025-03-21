Trump’ın konuşmasında öne çıkan adımlar arasında, Beyaz Saray’da düzenlenen ilk dijital varlık zirvesi ve ABD’nin Stratejik Bitcoin Rezervi ile Dijital Varlık Stoku’nun oluşturulması yer alıyor. Ayrıca, Biden yönetiminin kripto sektörüne yönelik sıkı düzenlemelerinin sonlandırılması ve Kongre’ye sabit kripto paralar ile piyasa yapısına yönelik basit ve net kurallar getirilmesi çağrısında bulunuldu.

ABD, Dijital Varlıklarda Liderlik Hedefliyor

Trump, ABD'nin kripto sektöründeki liderliğini pekiştirmek amacıyla attığı adımları detaylandırdı. Mart ayında Beyaz Saray’da gerçekleşen Kripto Zirvesi'ne katılan iki düzineden fazla sektör yöneticisi ve federal kurum temsilcisi ile yapılan görüşmelerin ardından, dijital varlık piyasasının geleceğini şekillendirecek politika önerileri üzerinde duruldu. Trump, bu zirvenin ABD'nin dijital varlıklar konusunda dünya çapında lider bir rol üstlenme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

6 Mart’ta imzaladığı yürütme kararnamesi ile ABD, Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku’nu oluşturdu. Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Yetkilisi David Sacks, bu adımın ABD’nin dijital varlık sektöründe lider olma kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

Sabit Kripto Para Düzenlemeleri ve Piyasa Yapısı Çağrısı

Trump, sabit kripto paraların ABD dolarının küresel gücünü genişletmede kritik bir rol oynayacağını belirterek, Kongre'ye sabit kripto paralar ve piyasa yapısına yönelik "basit ve mantıklı" kurallar içeren yasaların hızlı bir şekilde kabul edilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından 13 Mart’ta kabul edilen “GENIUS Act” adlı sabit kripto para yasa tasarısı ile somutlaştı. Yasa tasarısı, sabit kripto paralara yönelik yasal bir çerçeve oluşturacak ve piyasada daha fazla düzenlemeyi beraberinde getirecek.

Trump, doğru bir yasal çerçeve ile hem büyük hem de küçük kurumların yatırım yapma ve inovasyon yapma özgürlüğüne sahip olacağını vurguladı. Bu, onun gözünde “modern tarihin en heyecan verici teknolojik devrimlerinden biri olacak.”

Ripple Davasındaki Gelişmeler ve Piyasa Tepkisi

Trump, Ripple davasındaki gelişmelere de değindi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı davadan çekilmesi, sektörde düzenleyici netlik sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un SEC’den çekilme kararının ardından XRP’nin fiyatı %11 artarak 2,53 dolara yükseldi. Trump, bu gelişmeyi “kripto sektörü için bir dönüm noktası” olarak tanımlayarak, doğru düzenlemelerle ABD'nin kripto piyasasında güven ve istikrar sağlayacağını ifade etti.

Başkan, ABD'nin kripto sektöründeki liderliği sayesinde, Amerikalı yatırımcılar için daha fazla güvenlik ve zenginlik sağlayacağına inandığını belirtti. Kripto sektöründeki öncüler sayesinde ABD’nin bankacılık ve ödeme sistemlerini geliştirme fırsatına sahip olacağını da ekledi.