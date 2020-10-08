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Trabzon Ticaret Borsası-KTÜ işbirliği

TTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYYÜP ERGAN, MECLİS BAŞKANI SEBAHATTİN ARSLANTÜRK VE GENEL SEKRETER NAZLI GENÇ, KTÜ REKTÖRLÜĞÜ’NE GETİRİLEN PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI’YA TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU.

TRABZON 08.10.2020, 14:02
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Trabzon Ticaret Borsası-KTÜ işbirliği

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında başta fındık ve çay olmak üzere zirai ürünler ve ticaret konularında işbirliği yapılacak.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Genel Sekreter Nazlı Genç, KTÜ Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, KTÜ’ye bağlı Fındık ve Çay Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin daha aktif hale getirilmesi üzerinde fikir birliği oluştu. TTB ile KTÜ’nün ilişkilerini kuramsal düzeye taşımak için işbirliği protokolü imzalanmasına karar verildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, üniversitenin kendine ihtiyaç duyulan her konuda daha etkin olması için paydaşlarla gidilecek işbirliği için arama toplantıları düzenlenip, ona göre yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

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