Akçaabat yenileniyor

Akçaabat Belediyesi tarafından şehrin içerisinde birçok alanda düzenleme, restorasyon ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi daha yaşanılabilir ve daha modern bir Akçaabat inşa etmek için hem şehir merkezinde hem de tarihi Ortamahalle’de sağlıklaştırmadan restorasyona, meydan çalışmalarından düzenleme çalışmalarına kadar birçok çalışmayı eşzamanlı olarak yürütüyor.

Şehirde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Halkımızın teveccühüne layık olmak için şevkle ve azimle çalışıyoruz. Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan düzenlemeleriyle kentimizin tüm yapısal problemlerini çözerek daha yaşanılabilir Akçaabat’ı inşa etmek ve Akçaabat’ımızı daha modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akçaabat çarşı bölgesine yapılan sokak sağlamlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Belirlenen alanlardaki binaların cephe giydirmesi, boya ve düzenleme işlemleri büyük oranda tamamlandı. Tabelalarda standart bir görünüm kazandırmak adına örnek tabela uygulamaları yapıldı. Dükkân cephelerinde çalışmalar sürüyor. Cephe sağlıklaştırmaları sona erdiğinde projeye esas zemin iyileştirme çalışmalarımız başlayacak. Amacımız bu alanda Açık AVM modelini uygulayarak buradaki dükkânları ve ticareti nitelikli hale getirip Akçaabat Çarşı bölgesini turizme kazandırarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmektir” dedi.

“Tarihi Ortamahallemizde uygulamakta olduğumuz Ortamahalle Sokak Sağlıkaştırma Projesi ile Ortamahallemizi tarih turizminin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diyen Ekim "Ortamahalle Sokak Sağlıkşatırma projemizin birinci etabında 17 tescilli 11 tescilsiz yapının restorasyon çalışmalarında sonra gelinde. Restorasyon yapılan evlerin cadde ve sokaklarında bulunan taş duvarların tamiratı aslına uygun olarak yapılıyor. Restorasyon ve tamirat çalışmaları sonrasında gerek binalarda gerekse sokaklarda aydınlatma işlemleri yapılacaktır. 1. Etap çalışmaları devam ederken Ortamahalle’nin üst kısmına ait 2. Etap restorasyon projeleri bakanlığa gönderildi. Akçaabat Merkezde bulunan tarihi Ak Camii önündeki Fatih Parkı gerek merkezi konumu gerekse kırsal mahallelerimize iden dolmuş duraklarına yakın olması hasebiyle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, zaman geçirdiği yerlerden biri. Bu alanda hem zeminde, hem alandaki havuzda hem de kent mobilyalarında meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve halkımıza daha nitelikli bir meydan kazandırmak adına Fatih Parkını yeniden düzenliyoruz. Yüzde 90 oranında tamamlanan düzenleme çalışmalarında peyzaj düzenlemelerinin yanında zemin, kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve engelli rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” çalışmaları yapılıyor. Akçaabat şehir merkezinde bulunan, kurum görüşleriyle yıkımına karar verilip ve yıkımı gerçekleştirilen eski hastane binasının yerinde; altı otopark üstü meydan düzenlemesi yapmak için proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da yapılacak olan meydan düzenleme çalışması neticesinde halkımıza zaman geçirebilecek olduğu bir yer daha kazandırmış olacağız. Bunun yanında Eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve ön kısmındaki eski balıkhane binasının da yıkım ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Binaların altından akan derenin üzeri açılarak burada dere ıslahı, peyzaj ve yol düzenlemesi gibi çalışmalar yaparak bu alanı da halkımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.