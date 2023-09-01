Yerli elektrikli otomobil Togg, T10X modelinin teslimlerini hız kesmeden sürüyor. Elektrikli SUV'da pazar lideri olan Togg, bu alanda yeni bir rekora imza attı. Togg'dan yapılan açıklamada, Ağustos ayında toplam 1965 adet T10X'in kullanıcılarıyla buluşturlduğu bildirildi. Bu teslimatlar ile teslimat rekorunu kırıldığı aktarıldı. Açıklamada teslimata başlanan Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedinin bir ayda geçildiği bildirildi.



Togg’dan yapılan geçmiş açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik."

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, elektrikli SUV modeli T10X ile büyük bir başarı elde etti. Togg, Ağustos ayında toplam 1965 adet T10X'i yeni sahiplerine teslim ederek Türkiye'nin elektrikli otomobil segmentindeki liderliğini bir kez daha perçinledi. Bu başarı, Türkiye'nin elektrikli otomobil üretimindeki büyüme potansiyelini ve yerli otomobil endüstrisinin rekabet gücünü gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg, özellikle elektrikli SUV segmentinde önemli bir pazar lideri haline geldi. Ağustos ayındaki teslimat rekoru, Togg'un elektrikli araçlarının yerli ve yabancı tüketiciler arasında büyük bir talep gördüğünü gösteriyor. Bu başarı, sadece yerli otomobil endüstrisine değil, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir ve çevre dostu otomotiv üretimi konusundaki taahhüdüne de bir örnek teşkil ediyor.

Togg, daha önce yaptığı açıklamada "Gördüklerinizden fazlası var" demişti ve Ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturarak bu sözleri pratiğe döktü. Ayrıca, Togg'un Mayıs ayında teslimatlara başlamasından bu yana geçen sadece üç aylık süre zarfında bu rekora ulaşılmış olması da dikkat çekici. Bu, Togg'un hızla büyüyen bir müşteri kitlesi tarafından benimsendiğini ve tercih edildiğini gösteriyor.

Elektrikli araçlar, dünya genelinde çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşımın bir parçası olarak giderek daha fazla talep görüyor. Bu bağlamda, Togg'un başarısı, Türkiye'nin sadece ulusal pazar için değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da rekabet edebilir hale gelme potansiyelini vurguluyor.

Türkiye, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımı konusunda önemli adımlar atmaya devam ederken, yerli otomobil üretimindeki bu büyüme, ülkenin ekonomik büyümesine ve iş istihdamına katkı sağlayabilir. Togg'un başarısı, Türkiye'nin sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve yeşil teknolojilerde de önde gelen bir oyuncu olma potansiyelini gösteriyor.