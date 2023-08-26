Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaretler için Bursa'ya geldi. TEKNOSAB, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulunan Kacır, AK Parti Bursa İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. 2002 yılında, genellikle düşük teknolojili ürünlerden oluşan ihracatımız sadece 36 milyar dolar düzeyindeyken, Bugün geldiğimiz noktada, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin başı çektiği, 254 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir Türkiye’den söz edildiğini ifade eden Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve siyasi iradesiyle Türk ekonomisinin neleri başarabileceğini, Son 20 yılda tanık olduğumuz bu başarının şüphesiz önemli aktörlerinden biri de imalat sanayimizin lokomotifi Bursa şehrimizdir. Sanayiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan çevreye son 20 yılda Bursa’ya 175 milyar TL’den fazla yatırım yaptık. Tabi bu alanların hepsi birbirini destekleyen ve tamamlayan kritik alanlar. Fakat biz yüksek katma değerli üretim için yapılan sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları ülkemizin geleceği açısından daha fazla önemsiyoruz. Bu yaklaşım ile Bursa’mıza sanayi tesisleri, mükemmeliyet merkezleri, bilim merkezleri gibi yapıları kazandırmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim önceliğimiz, Bursa’nın rekabet gücünü ve yüksek teknolojili üretimdeki payını artırabilmek. Bu hedef istikametinde Bursa’mızı bugüne kadar önemle destekledik, bundan sonra da desteklemeye de devam edeceğiz. Bursa’mızın Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek için son 20 yılda bazı önemli adımlar attık" dedi.

“Togg inşallah kısa süre içerisinde uluslararası pazarda yerini alacaktır”

Milletimizin 60 yıllık hayali, “Milli Teknoloji Hamlemiz”in eseri olan milli otomobilimiz Togg’u Bursa’da üreterek ülkemize kazandırdık. Her ne kadar Togg’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretildiğinin farkında olmayıp İtalya’da üretildiğini zannedenler olsa da, hakikat o ki Togg Bursa’nındır. Türk mühendisleri tarafından Gemlik’te üretilmektedir. Elektrikli otomobil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olan Togg, Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının da en güzel örneğidir. Yüksek düzeyde Ar-Ge yatırımının sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen milli otomobilimiz Togg, Artık ülkemizin yollarında. İnşallah kısa süre içinde uluslararası pazarda da yerini alacak” şeklinde konuştu.

Gelecekte paradigma değişimlerinin yaşanacağı mobilite sektörü için kritik öneme sahip SİRO Batarya Fabrikamızın temellerini de yine Bursa’da attık. Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa’da üreteceğiz. Tabi son yıllarda Bursa’da, yerli ve milli gururumuz TOGG dışında da önemli gelişmeler yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son 20 yılda Bursa için 4 bin 642 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler çerçevesinde 160,8 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 103 bin 740 kişilik istihdamın önünü açtık. Özel sektör firmalarımızın 163 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmasını sağladık. Bu merkezlerde 6 bin 514 kişilik nitelikli istihdam oluştururken, 4 milyar 254 milyon TL vergi muafiyeti sağladık. İlimizde faaliyetlerini sürdüren Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 209 yenilikçi firmada istihdam edilen bin 111 Ar-Ge personelini desteklemeye devam ediyoruz. Bu Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan Ar-Ge firmalarına 850 milyon TL’den fazla vergi muafiyeti sağladık. BEBKA Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde, Hızlı prototipleme merkezinden eko turizme, sanayi bölgeleri atık su arıtma tesislerinden yatırım ortamının iyileştirilmesine kadar farklı alanlarda 506 projeye toplam 871 milyon TL doğrudan destek sağladık.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız çerçevesinde desteklediğimiz 17 proje ile 10 milyar TL düzeyinde yatırımın önünü açtık. İlimizde ticari faaliyetlerini sürdüren 59 bin KOBİ’ye 3 milyar 165 milyon TL destek sağladık. Özel sektöre yönelik destek programlarımız ile bin 657 projeye 3 milyar 700 milyon TL destek sağladık. Ticaret ve Sanayi Odamız ile 6,1 milyon Avro bütçeli ‘’Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’’ projemize devam ediyoruz. Proje tamamlandığına KOBİ’lerimize, kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinde prototipleme, tasarım ve modelleme yetkinliği kazandıracağız” diye konuştu.

Bursa’da kurulmasını sağladığımız 3 Endüstri Bölgesi, sadece geçen yıl ihracata 592 milyon dolar ihracat yaptı. Önümüzdeki dönemde bu katkının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz. İmalat sanayimizin lokomotifi Bursa’mızda, 2002 yılında 9 OSB yer alırken bugün OSB sayımızı 17’ye çıkardık. Bu yönüyle Bursa Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. 233 bin 500 kişinin istihdam edildiği bu 17 OSB’ye toplam 941 milyon TL kredi desteği sağladık. Son 20 yılda Türk sanayisinin lokomotifi Bursa’mızın rekabet gücünü ve marka değerini artıracak, burada saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok önemli yatırım ve projeyi hayata geçirdik. Rabbim sağlık ve ömür verdikçe Bursa’ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşması için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğinin farkındayız” dedi.