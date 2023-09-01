Denizli’nin Kale ilçesinde üretimi yapılan ve yaklaşık olarak 800 dekar alanda üretimi yapılan Kale biberinde hasat hız kesmeden devam ediyor. Bu alandan yaklaşık 3 bin ton yaş biber üretimi gerçekleştiriliyor. Kale İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Tahtakın; Kale biberinin tescil ve ayırt edici özelliklerinden bahsederek, “2010 yılında biberimize Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Ziraat Odamız ve Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla coğrafi işaret alınmış ve Türkiye’nin 3. tescilli biberi olmuştur. Kale Biberi ilçemizde mikroklima özelliği gösteren Alanyurt, Demirciler, Gökçeören, Habibler ve Özlüce Mahallelerini kapsayan (Akçay Havzası) lokal bölgede en verimli şekilde yetiştirilebilmektedir. Kale biberi iriliği ve gösterişi ile diğer biber çeşitlerinden ayırt edilebilmekte Genellikle 3 damarlı, yağ oranı iyi, etli, meyvesi iri, saman sarısı ve hafif yeşilimsi renktedir. Kale biberinin gen kaynaklarının korunması bizim için çok önemli, biber kale için bir isim markasıdır bunu yaşatacak olan da kurumlarıyla ve üreticileriyle tüm kale halkıdır” dedi.



Kale Biber Festivali'nde birincilik elde eden üretici Önder Müşöl ise Ocak- Şubat gibi dikilen biber fidelerinin hasadına kadar geçen zamanda hangi işlemlerden geçtiğini ve ürüne iyi baktıklarını belirterek, "Biberi tarladan topluyoruz buradan diğer İllere de tüccarlar gelip götürüyor pazarlama sorunumuz da yok. Kalanları dizerek kurutma yapıyoruz buradan pul biber olarak ta yemeklerde kullanıyoruz. Kale biberine has yapılan biber tatarımızında lezzeti başka yerde bulunmaz." diye konuştu.