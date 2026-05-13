Selçuklu Belediyesi öncülüğünde; Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğiyle düzenlenen festival, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda büyük katılımla başladı.

Anadolu’nun en büyük teknoloji festivallerinden biri olarak gösterilen TEKNOSEL, gençleri bilim ve teknoloji ekseninde buluştururken; robotik, yazılım, yapay zeka ve inovasyon alanlarında geleceğin üretici nesillerine sahne oluyor.

Festivalin ilk etabını oluşturan robot yarışmalarında ortaokul ve lise düzeyinde toplam 587 takım ile 1761 öğrenci mücadele ediyor. Yarışmalar 7 farklı kategoride düzenlenirken, gençlerin geliştirdiği projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TEKNOSEL’in artık yalnızca bir yarışma organizasyonu olmadığını belirterek festival kimliği kazandığını söyledi. Konya’nın 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesinin önemine dikkat çeken Pekyatırmacı, gençlerin teknolojiyle buluşmasının Türkiye’nin geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti.

Pekyatırmacı, “Bugün burada gördüğümüz projeler geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve teknoloji liderlerini yetiştiriyor. TEKNOSEL; düşünmenin, üretmenin ve yeniden denemenin merkezi haline geldi” dedi.

Festival kapsamında 15-17 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. İlkokuldan üniversite seviyesine kadar yüzlerce öğrenci; kodlama, serbest proje ve özel kategorilerde final heyecanı yaşayacak. Ayrıca Gazze temalı yapay zeka destekli kısa film yarışması da festivalin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Toplam 6 gün sürecek etkinlik boyunca teknoloji yarışmalarının yanı sıra bilim gösterileri, dijital oyunlar, atölyeler, söyleşiler ve sahne etkinlikleri de düzenlenecek. Festival sonunda 16 farklı kategoride dereceye giren katılımcılara toplam 3 milyon 165 bin TL ödül verilecek.

Konya Valisi İbrahim Akın da festivalin açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOSEL’in milli teknoloji hamlesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Burada ortaya çıkan her proje Türkiye’nin teknoloji yolculuğuna güç katıyor” ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışı protokol üyelerinin kurdele kesimiyle yapılırken, katılımcılar daha sonra yarışma alanları ve teknoloji stantlarını ziyaret etti.