Hava sıcaklarının artmasıyla beraber yol şartları da farklılıklar gösteriyor. Goodyear, Ramazan Bayramı sebebiyle yolculuk gerçekleştirecek sürücülere lastik güvenliği nedeniyle öneride bulunuyor. Mevsiminde kullanılmayan veya kullanım ömrünü tamamlamış lastikler, aracın çekiş gücü kayıplarına, yol tutuşu özelliklerini kaybetmesine ve fren mesafesinin uzamasına yol açabiliyor. Ayrıca çok aşınmış lastiklerin ıslak zeminlerde su tahliye özelliği azaldığından araçların yol tutuş özellikleri kötüleşebiliyor. Goodyear, yakıt tüketimi ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak ve güvenlik için tüm sürücüleri ve tatil için yola çıkacak sürücüleri mevsimine göre lastik kullanılması ve lastik bakımı konusunda uyarıyor.

Periyodik bakımlarınızı yaptırın

Yola çıkmadan önce aracınızın periyodik bakımını ve araç muayenesini mutlaka yaptırın. Araç yağ seviyesi, balatalar ve lastikler yolculuklar için kritik öneme sahip. Lastik basınçları ve lastik dişleri mutlaka kontrol edilmelidir. Halen kış lastiklerini değiştirmeyen sürücülerin mevsime uygun lastiklerini vakit kaybetmeden taktırması gerekiyor.

Düzenli molalar verin

Uyku hali ve reflekslerinizi etkileyecek olan yorgunluk hissinin ilk belirtilerini fark ettiğinizde durmak, dinlenmek veya yolculuğa güvenli bir şekilde devam edebilene kadar uyumak çok önemli. Ağır ve uyku getirecek yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir.

Araç içi sıcaklığı doğru ayarlayın

Otomobilinizin araç içerisindeki sıcaklığını optimum seviyede tutmak gerekiyor. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde ayarlanan sıcaklık, normal bir sürüş için ideal olacaktır. Sürüşü engellemeyecek rahat kıyafetler tercih edilmesi gerekiyor.

Trafik Kurallarına Uyun

Mutlaka ve mutlaka hız kurallarına, trafik işaretlerine, yönlendirme tabelalarına ve takip mesafesi kuralına uyulmalı. Ön ve arka koltuklarda emniyet kemerleri takılmalı, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmamalıdır.

Doğru Lastik seçimi önemli

Yaz lastiklerinin desen ve hamur özellikleri kış lastiklerinden farklıdır. Bu sayede de yüksek hızlarda daha iyi yol tutuşu sağlar, sıcak hava koşullarında daha az aşınır, daha az yakıt tüketir, yola daha iyi temas eder, sessiz ve yumuşak bir performans sunar. Bu sayede daha konforlu, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü bir sürüşe sahip olunur.