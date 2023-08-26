Bursa’nın Yenişehir ilçesinde adına altın biber festivalleri düzenlenen kalitesi ve lezzetiyle bilinen biber üreticileri üzerken satıcıları sevindiriyor. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Bu yıl sadece Yenişehir ovasında 30 bin dönüm çeşitli biber çeşitleri ekildi. Şuanda dolmalık biber 5 lira çiftçi zarar ediyor. Diğer çeşitlerde 10 liranın altında satılıyor. Hasadı yine başlayan salçalık ve kapya dediğimiz biber 18 ila 20 lira arasında satılıyor. Sadece kapyadan para kazanıyoruz. Diğerlerinden zarar ediyoruz. Bizden 5 liraya alınan biber Pazar ve marketlerde 35-40 liradan satılıyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, “2000’li yıllarda 50’yi bulan ihracat firması sayısı günümüzde 10’lara düştü. İhracatın düşmesi piyasadaki ürünlerinde düşmesine sebep oluyor. Biz bu para etse de etmese de ekiyoruz. Yenişehir’in 1978 yılında başlayan Avrupa pazarına gönderdiği bu biber çeşitleri adına Yenişehir’in kurtuluşuna denk gelen günlerde biber festivali yapılıyor. Ürün para yapmadığı için herkes keyifsiz ama yine de festival düzenleniyor” dedi.