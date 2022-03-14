Dünya buğday ihracatı ortalama 200 milyon ton olduğunu belirten dünyanın en yaygın melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren “Bu ihracatın yaklaşık yüzde 30'u yani 60 milyon tonu Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor. Ayçiçeği tohumu ihracatının yüzde 32'sine denk gelen 1 milyon 250 bin tonu, mısır ihracatının yüzde 19’u olan 38 milyon tonu, arpa ihracatının yüzde 31’ini oluşturan 10 milyon 500 bin tonu Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanıyor. Bu nedenle buradaki bir olumsuzluk dünya piyasalarını doğrudan etkiliyor çünkü Ukrayna Avrupa’nın tahıl ambarı. Bu yüzden buğday, arpa, mısır, ayçiçeği fiyatları her geçen artıyor ve bu ürünlerin hepsinde ithalatçı olan Türkiye'nin ithalat faturası kabarıyor. Bu aşamada Ukrayna - Rusya savaşı ile birlikte tarım ve gıda teknolojileri ön plana çıktı ve daha da önem kazanacak.” dedi.

Startup'ların problemlere teknolojik çözüm üreten ve hızlı büyüme gösteren girişimler olduğunu da vurgulayan Eren, “Bu durumu daha önce pandemide yaşamıştık. O dönemde de tarım ve gıdanın değeri daha iyi anlaşılmıştı. Ukrayna - Rusya savaşının diğer ülkelere en önemli etkilerinin başında tarım ve gıda alanı geliyor. Savaş nedeni ile bu tarım ürünleri ya ithal edilemiyor ya da fiyatları çok artıyor. Bu noktada Türkiye ekonomisi için iktisadi ve sosyal bir problem ortaya çıkıyor. Tarım teknolojileri girişimleri yerel pazardaki tarım potansiyelini artırma noktasına katma değer ve gıda teknolojileri de yerel üretimde verimlilik artışı sağlıyor. Dolayısıyla, tarım ithalatındaki savaş nedeni ile yaşanılan problemlere alternatif çözüm olarak tarım ve gıda teknolojileri girişimleri değerlendirilebilir.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.