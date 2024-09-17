Kokarca, özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe büyük zarar veriyor. Böceğin Karadeniz bölgesinden sonra Muş gibi diğer illerde de görülmesi, bu bölgelerde yaşayan halkın endişelerini artırmış durumda.

Karadeniz’de bu böcek türüyle mücadele için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Ancak mücadeleler henüz tam anlamıyla bir başarıya ulaşmış değil ve böceğin yayılma hızı göz önüne alındığında daha kapsamlı ve organize mücadelelerin yapılması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, böceğin tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını ve sorunun çözümü için daha güçlü devlet müdahaleleri gerektiğini vurgulanıyor. Böceğin fındık randımanını düşürdüğünü ve ülke genelinde yaklaşık 3 milyar TL’lik bir zarar verdiği söylentiler arasında. Bu zararlı böcek, evler, iş yerleri ve okullar gibi kapalı alanlara da girerek halkı rahatsız etmeye başlamış durumda.